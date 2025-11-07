Rapina a mano armata nel centro scommesse di Buccinasco vicino Milano, rubati migliaia di euro: ladri in fuga

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 7 novembre due persone armate, e a volto coperto, hanno fatto irruzione in una sala scommesse di Buccinasco, vicino a Milano, per una rapina. Si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, stimato in alcune migliaia di euro, per poi darsi alla fuga in auto. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo i video telecamere di sorveglianza.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Buccinasco, alle porte di Milano

Notizia in aggiornamento…