Rapina a mano armata nel centro scommesse di Buccinasco vicino Milano, rubati migliaia di euro: ladri in fuga
Carabinieri a caccia di due persone in fuga dopo la rapina a mano armata in una sala scommesse di Buccinasco, vicino a Milano: ascoltati i testimoni
Venerdì 7 novembre due persone armate, e a volto coperto, hanno fatto irruzione in una sala scommesse di Buccinasco, vicino a Milano, per una rapina. Si sono fatti consegnare il denaro presente in cassa, stimato in alcune migliaia di euro, per poi darsi alla fuga in auto. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno ascoltando i testimoni e raccogliendo i video telecamere di sorveglianza.
Buccinasco, alle porte di Milano
Notizia in aggiornamento…