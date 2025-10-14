Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato per rapina aggravata in un supermercato del centro cittadino di Bari nella tarda mattinata del 13 ottobre. Il ragazzo, armato di pistola, avrebbe minacciato il personale per farsi consegnare parte dell’incasso. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare il sospettato poco dopo la fuga.

La dinamica della rapina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel quartiere “Libertà” di Bari, dove un giovane barese è stato individuato e fermato in flagranza di reato dopo una rapina a mano armata ai danni di un supermercato. Le autorità hanno sottolineato che le indagini sono ancora nella fase preliminare e che la responsabilità dell’arrestato dovrà essere accertata in sede processuale.

La mattina del 13 ottobre, una segnalazione ha allertato la Polizia di Stato riguardo a una rapina in corso all’interno di un supermercato nel cuore del quartiere “Libertà” di Bari. Un giovane, con il volto coperto da un cappuccio e uno scaldacollo, è entrato nel negozio e, impugnando una pistola, ha minacciato i dipendenti. Sotto la minaccia dell’arma, il personale si è visto costretto a consegnare una parte dell’incasso giornaliero.

L’intervento dei “Falchi” e l’arresto

Ricevuta la segnalazione via radio, gli agenti della Squadra Mobile, noti come “Falchi”, sono intervenuti rapidamente sul posto. Hanno individuato il presunto autore della rapina mentre si allontanava a piedi da una via adiacente, ancora travisato. Gli agenti hanno intimato l’alt al giovane, che, resosi conto di non avere vie di fuga, si è arreso e si è consegnato senza opporre resistenza.

Il sequestro dell’arma e gli accertamenti

Durante i controlli successivi, la Polizia ha sequestrato la pistola utilizzata durante la rapina. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di una pistola a salve, priva di segni identificativi, ma del tutto simile a un’arma vera. Nonostante non fosse un’arma da fuoco funzionante, la sua apparenza ha contribuito a creare un clima di terrore tra i presenti.

