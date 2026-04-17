Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: "Fateci entrare"
Dopo la rapina clienti in massa davanti alla banca a Napoli: la preoccupazione per le decine di cassette di sicurezza razziate dai banditi
Dopo l’assalto dei rapinatori l’assedio dei clienti: “Fateci entrare”. Dopo la rapina di giovedì pomeriggio, tante persone sono accorse in massa davanti alla filiale di Crèdit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli. Numerose le cassette di sicurezza trovate aperte, i clienti della banca si sono affollati per cercare di capire se le loro fossero state razziate dai banditi. Intanto è caccia ai rapinatori, spunta l’ipotesi di una talpa.
- Rapina a Napoli, clienti in massa davanti alla banca
- La preoccupazione dei clienti
- Le indagini, ipotesi talpa interna alla banca
Rapina a Napoli, clienti in massa davanti alla banca
Momenti di tensione davanti alla filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d’oro a Napoli dopo la rapina da film messa a segno nel pomeriggio di giovedì 16 aprile.
Dopo che hanno iniziato a circolare notizie e immagini sulle cassette di sicurezza svuotate dai banditi, tanti clienti sono accorsi in massa davanti alla banca.
Una scena che si è ripetuta anche nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, con lunghe file davanti alla filiale.
La preoccupazione dei clienti
Dopo aver tenuto in ostaggio dipendenti e clienti, i rapinatori hanno razziato decine e decine di cassette di sicurezza private, per poi fuggire passando per le fogne.
Molti clienti hanno quindi assediato l’ingresso della banca per ore, per capire se le loro cassette fossero state razziate o non toccate dai rapinatori.
In serata, riferisce il Corriere della Sera, il direttore della filiale ha comunicato ai clienti in attesa le file delle cassette svuotate.
Le indagini, ipotesi talpa interna alla banca
Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura, alla ricerca dei banditi responsabili della rapina.
Almeno tre i rapinatori armati e col volto coperto da maschere di attori cinematografici, che sono sbucati all’interno della banca e poi fuggiti attraverso i cunicoli delle fogne.
Gli inquirenti, riferisce Repubblica, stanno cercando di capire quale fosse l’obiettivo della banda: i rapinatori hanno puntato alle cassette di sicurezza o le hanno razziate come ripiego dopo aver trovato vuoto il caveau?
Nel primo caso i rapinatori potrebbero essere stati aiutati e indirizzati da una talpa, qualcuno all’interno della banca in grado di indicare il contenuto della cassette da colpire.