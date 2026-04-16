Rapina a Napoli nella banca Crédit Agricole, il racconto sui ladri "con maschere da personaggi del cinema"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rapinata la Banca Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro all’Arenella, nel centro di Napoli: almeno tre ladri professionisti, con il volto coperto da passamontagna “antropomorfi”, si sono introdotti nell’istituto di credito e hanno fatto man bassa, puntando pistole contro i dipendenti e i clienti. Secondo le testimonianze, i malviventi hanno agito con determinazione e metodi professionali.

Napoli, rapina alla Banca Crédit Agricole: le testimonianze

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 12,15 di giovedì 16 aprile. Secondo le prime testimonianze raccolte da Fanpage.it, la banda era formata da almeno tre uomini. All’interno della banca c’erano circa 25 persone, tra impiegati e clienti.

“Erano coperti con dei passamontagna che avevano delle connotazioni di maschere di personaggi cinematografici”, ha riferito uno degli ostaggi, aggiungendo che i ladri “erano armati, ma non hanno usato violenza”.

Carabinieri

“Ci hanno detto che sarebbe andato tutto bene se fossimo rimasti calmi – ha continuato il testimone – Dopodiché ci hanno portati tutti prima al primo piano, dove c’era un salone, e poi di nuovo al piano terra. Qui, ci hanno rinchiusi all’interno di una stanza che aveva una vetrata blindata che affacciava su via Niutta”.

Anche la trasmissione di Rai 2 “Ore 14 Sera” ha intervistato un ostaggio. “Sono stati momenti concitati e tesi – ha raccontato -. Per fortuna dopo un’oretta che eravamo reclusi sono intervenuti i vigili”.

“Io – ha spiegato – ero in un box nell’ufficio per fare delle operazioni. Ero lì con mio fratello e mia nipote. Uno di questi soggetti ci ha riferito le loro intenzioni. Noi abbiamo assecondato le loro richieste, erano armati. Le maschere non le ho riconosciute, avevano passamontagna con fattezze antropomorfe“.

Razziate le cassette di sicurezza

La banda si è mossa rapidamente e sarebbe fuggita da un buco nelle fognature. Le prime ricostruzioni riportano che i banditi avrebbero razziato le cassette di sicurezza, il cui contenuto è ignoto anche alla banca. Per questo la refurtiva non sarebbe quantificabile.

Le forze dell’ordine sarebbero giunte nei pressi della banca intorno alle 13,30. I primi ad arrivare sono stati alcuni carabinieri con una pattuglia. Hanno subito chiamato i rinforzi. L’istituto è stato circondato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Api, “aliquote di pronto intervento”, in assetto antisommossa, e la polizia di Stato, i vigili del fuoco, il Procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.

La liberazione degli ostaggi

Intorno alle 15, i vigili del fuoco hanno distrutto la finestra blindata con asce e ariete, liberando tutti i 25 ostaggi. Dei ladri nessuna traccia. Pare che siano fuggiti da un buco che conduce alle fognature.

Sono in corso le ricerche dei malviventi, anche con l’aiuto dell’elicottero della Polizia. Si cerca ovunque, anche nel sottosuolo.

Si stanno anche setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.