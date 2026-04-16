Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, ostaggi liberati dai carabinieri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Rapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in piazza Medaglie D’oro. I rapinatori si sono barricati all’interno con 25 ostaggi. Alle 12.47 è iniziato l’intervento dei carabinieri dopo aver messo l’area in sicurezza. Alle 13.36 gli ostaggi sono stati liberati e sei persone hanno fatto ricorso a cure mediche. Le condizioni non sono risultate gravi, ma da fonti interne è stato specificato che si è trattato solo di un grosso spavento.

Rapina a Napoli in una banca, il varco creato

I rapinatori sarebbero stati almeno 3 con volto coperto da calze e tute scure.

All’interno della banca Credit Agricole erano presenti 25 persone, come riferito dai Carabinieri.

Ufficio Stampa Carabinieri

Da fonti interne nelle vicinanze della banca è stata rinvenuta una Alfa Romeo nera con una targa di carta.

Presumibilmente sarebbe stato il veicolo utilizzato dalla banda di rapinatori.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire l’auto per permettere alla Polizia Scientifica di effettuare tutti i rilievi del caso.

L’irruzione da parte dei militari sarebbe avvenuta alle 13.30, quando i Vigili del Fuoco avrebbero iniziato a sfondare una delle vetrate per crearsi un varco.

Dopo sei minuti i 25 ostaggi sono stati liberati.

Nessuno è stato portato via in ambulanza.

Gli ostaggi liberati

Dalle immagini diffuse, si vedono numerose persone liberate dai Vigili del Fuoco dopo l’irruzione dei carabinieri.

In particolare, è possibile vedere almeno cinque donne che riescono ad uscire dal varco creato.

Come riporta Il Riformista, non è ancora chiaro se i rapinatori siano entrati dalle fogne o dall’ingresso principale.

Si attende l’arrivo di squadre speciali del GIS per fare da supporto ai militari sul posto e fare irruzione all’interno della banca.

La trasmissione Ore 14 ha aggiunto che è scattato immediatamente l’allarme della banca e la prima auto arrivata sarebbe stata quella di carabinieri in borghese.

Non si sa se i rapinatori siano ancora dentro.

Non si esclude che possano essere fuggiti da un foro praticato in una parete o nel pavimento.

Il comunicato del Prefetto

In relazione alla rapina avvenuta nella filiale della banca Credit Agricole, sita nella piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere all’Arenella a Napoli, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha reso noto di seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda.

Il Prefetto ha comunicato altresì che le Forze dell’ordine ,unitamente ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti tempestivamente e sono rimasti impegnati in loco.

Il perimetro dell’edificio, gli ingressi della struttura e l’intera area sono stati presidiati.

Sul posto è intervenuto anche Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli.

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