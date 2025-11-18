Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina a Pisa, dove un giovane di 19 anni è stato aggredito e derubato del proprio telefono cellulare. L’episodio si è verificato in Piazza della Stazione, mentre i militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Un cittadino extracomunitario di 26 anni è stato fermato in flagranza di reato e trattenuto presso la camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è svolto nella centrale Piazza della Stazione di Pisa. Durante un servizio di controllo, i militari delle Stazioni di San Piero a Grado e Pisa Porta a Mare sono stati avvicinati da un giovane in evidente stato di agitazione. Il ragazzo ha chiesto aiuto, indicando l’uomo che poco prima lo aveva aggredito e derubato del telefono cellulare.

L’aggressione e la rapina

Secondo quanto ricostruito, il cittadino extracomunitario di 26 anni avrebbe avvicinato la vittima, un ragazzo di 19 anni, e lo avrebbe aggredito per sottrargli il telefono. Durante l’azione, il giovane ha riportato escoriazioni agli arti e alla testa, conseguenza di una caduta provocata dalla violenza dell’atto. L’episodio di rapina si è dunque trasformato anche in un caso di lesioni personali, sebbene non gravi.

L’arresto e il recupero della refurtiva

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare e arrestare l’autore della rapina in flagranza di reato. Il telefono cellulare sottratto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, che ha potuto così riavere il proprio bene. L’azione tempestiva dei militari ha permesso di evitare ulteriori conseguenze per la vittima e di assicurare alla giustizia il responsabile.

Le indagini e la posizione dell’arrestato

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri. Le indagini sono coordinate dalla Procura, che ha disposto il trattenimento dell’uomo in attesa del rito direttissimo, previsto per i casi di flagranza di reato. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio, finalizzate a prevenire e contrastare episodi di rapina e altre forme di criminalità.

