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Rapina a Roma nella gioielleria dentro Euroma2, 5 persone con picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrine

Rapina in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 a Roma: 5 persone hanno svuotato le vetrine, armate di picconi, estintori e fumogeni

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stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel centro commerciale Euroma2 a Roma c’è stata una rapina in una gioielleria. Cinque persone, armate di picconi ed estintori, hanno distrutto le vetrine del negozio e hanno portato via una quantità imprecisata di oggetti di valore. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, utilizzando anche alcuni fumogeni.

Rapina a Euroma2 a Roma: cos’è successo

Paura al centro commerciale Euroma2 a Roma nella mattinata di lunedì 20 aprile. Come ricostruito dal Corriere della Sera, alle ore 10 cinque persone hanno distrutto a picconate e con l’ausilio di alcuni estintori le vetrine di una gioielleria, riuscendo a prelevare una quantità al momento imprecisata di oggetti di valore.

I banditi hanno minacciato i dipendenti del negozio. A quell’ora, all’interno del centro commerciale erano presenti anche alcuni clienti.

Caccia agli autori della rapina a Euroma2 a Roma

L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo della vigilanza privata e della polizia i malviventi erano già riusciti a darsi alla fuga, anche utilizzando alcuni fumogeni.

Le telecamere di vigilanza della struttura potrebbero aver ripreso l’arrivo dei banditi e la loro fuga e dare informazioni utili anche sulla presenza di eventuali complici.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire il bottino della rapina.

Cosa si sa sui rapinatori della gioielleria a Euroma2

In base alle prime informazioni sulla rapina nella gioielleria del centro commerciale Euroma2 a Roma, la banda era formata da cinque rapinatori.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.

rapina euroma2 roma gioielleria Getty Images

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