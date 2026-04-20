Rapina a Roma nella gioielleria dentro Euroma2, 5 persone con picconi e fumogeni hanno svuotato le vetrine
Rapina in una gioielleria del centro commerciale Euroma2 a Roma: 5 persone hanno svuotato le vetrine, armate di picconi, estintori e fumogeni
Nel centro commerciale Euroma2 a Roma c’è stata una rapina in una gioielleria. Cinque persone, armate di picconi ed estintori, hanno distrutto le vetrine del negozio e hanno portato via una quantità imprecisata di oggetti di valore. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, utilizzando anche alcuni fumogeni.
Rapina a Euroma2 a Roma: cos’è successo
Paura al centro commerciale Euroma2 a Roma nella mattinata di lunedì 20 aprile. Come ricostruito dal Corriere della Sera, alle ore 10 cinque persone hanno distrutto a picconate e con l’ausilio di alcuni estintori le vetrine di una gioielleria, riuscendo a prelevare una quantità al momento imprecisata di oggetti di valore.
I banditi hanno minacciato i dipendenti del negozio. A quell’ora, all’interno del centro commerciale erano presenti anche alcuni clienti.
Caccia agli autori della rapina a Euroma2 a Roma
L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo della vigilanza privata e della polizia i malviventi erano già riusciti a darsi alla fuga, anche utilizzando alcuni fumogeni.
Le telecamere di vigilanza della struttura potrebbero aver ripreso l’arrivo dei banditi e la loro fuga e dare informazioni utili anche sulla presenza di eventuali complici.
Sono in corso gli accertamenti per stabilire il bottino della rapina.
Cosa si sa sui rapinatori della gioielleria a Euroma2
In base alle prime informazioni sulla rapina nella gioielleria del centro commerciale Euroma2 a Roma, la banda era formata da cinque rapinatori.
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.