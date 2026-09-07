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È stato eseguito un fermo per rapina nel quartiere Cit Turin di Torino, dove un giovane marocchino di 19 anni è stato bloccato dopo aver aggredito e derubato un coetaneo in strada. L’azione è stata condotta nei giorni scorsi, quando le volanti sono intervenute in via Avigliana, in seguito a una segnalazione di rapina ai danni di un giovane, a cui era stata sottratta una collanina d’oro.

Le indagini e il fermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel quartiere Cit Turin, dove la Centrale Operativa ha inviato le volanti del Commissariato di P.S. San Secondo dopo la segnalazione di una rapina avvenuta in strada. La vittima, un giovane, è stata avvicinata da un ragazzo a bordo di un monopattino elettrico. Dopo averlo raggiunto, l’aggressore ha dato il via a una violenta colluttazione, riuscendo a strappare la collanina d’oro che il giovane indossava, per poi fuggire rapidamente dal luogo del fatto.

L’identificazione del sospetto

Gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche del presunto autore della rapina, raccogliendo dalla vittima e dai testimoni presenti dettagli utili all’identificazione. Grazie a queste informazioni, il sospetto è stato rintracciato poco dopo in via Spalato. Durante gli accertamenti, è stato anche recuperato il monopattino elettrico utilizzato per raggiungere e lasciare il luogo della rapina.

Le dichiarazioni e la verifica dell’età

Nel corso della fase di identificazione, il giovane fermato presentava ancora segni riconducibili alla colluttazione avvenuta poco prima. Ha tentato di dichiarare falsamente di essere minorenne, ma la Polizia di Stato ha attivato le procedure previste dal cosiddetto “Protocollo Baldelli” per la determinazione dell’età presunta. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che il ragazzo aveva circa 19 anni, confermando così la sua maggiore età.

Le conseguenze del fermo

Al termine degli atti di rito, il giovane è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per aver dichiarato falsamente la propria minore età, un ulteriore elemento che si aggiunge alle accuse a suo carico.

Un aspetto rilevante dell’operazione riguarda l’applicazione del “Protocollo Baldelli”, utilizzato per accertare l’età dei soggetti che dichiarano di essere minorenni. In questo caso, la procedura ha consentito di stabilire con certezza che il fermato aveva 19 anni, smentendo la sua dichiarazione iniziale. Questo passaggio è fondamentale per la corretta applicazione delle norme penali e delle misure cautelari previste dalla legge.

Approfondimenti sul quartiere Cit Turin

Il quartiere Cit Turin, teatro dell’episodio, è una delle zone centrali di Torino, caratterizzata da una vivace vita cittadina e da una forte presenza di attività commerciali. L’intervento delle forze dell’ordine in questa area sottolinea l’attenzione costante rivolta alla sicurezza dei cittadini e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.

IPA