Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 17enne è stato sottoposto a una nuova misura cautelare per una rapina pluriaggravata e lesioni personali commesse, secondo l’accusa, con un complice. L’ordinanza di collocamento in comunità è stata eseguita dalla Squadra Mobile ad Aprilia, dove si è verificata una brutale aggressione nei confronti di un uomo nell’androne di un palazzo.

L’aggressione ad Aprilia e la fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane si trovava già in una struttura comunitaria, sottoposto a una precedente misura cautelare. I nuovi episodi risalgono al 31 agosto: il minorenne e un complice maggiorenne hanno seguito un uomo fino all’androne del suo palazzo. Mentre la vittima attendeva l’ascensore, è stata colpita con calci e pugni e derubata di tre collane d’oro.

I due sono fuggiti a bordo di uno scooter, ma il tentativo è durato poco. A velocità sostenuta, si sono scontrati con un’auto a uno stop, proprio davanti a una pattuglia della Polizia di Stato. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva nelle tasche dei giovani. La vittima, arrivata sul posto subito dopo l’impatto, ha riconosciuto gli aggressori e ha riavuto i gioielli.

La nuova misura cautelare

Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni è stato notificato al ragazzo nella comunità in cui era già vigilato. La decisione aggrava la sua posizione e dispone che prosegua il percorso contenitivo ed educativo nella struttura.

Il giudice ha inoltre avvertito il minorenne che eventuali violazioni delle prescrizioni o un allontanamento dalla comunità comporteranno la custodia cautelare in carcere. I fatti contestati sono avvenuti ad Aprilia.

IPA