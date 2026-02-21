Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani, un cittadino albanese e uno marocchino, sono stati arrestati per rapina aggravata a Bologna dopo essere stati fermati su un autobus grazie alla segnalazione di un minorenne. I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di ieri, quando le vittime sono state minacciate e derubate nei pressi di Piazza Minghetti. Gli arrestati sono risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un minorenne ha contattato la sala operativa per segnalare che due suoi amici erano stati appena vittime di una rapina da parte di due soggetti stranieri. L’aggressione è avvenuta nei pressi di Piazza Minghetti, dove i due autori, con atteggiamento minaccioso, hanno costretto le vittime a consegnare un pacchetto di sigarette e una banconota da 10 euro.

L’individuazione dei sospetti sull’autobus

La volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è immediatamente recata in via Santo Stefano, seguendo le indicazioni fornite dal giovane testimone. Gli agenti hanno intercettato l’autobus indicato e hanno proceduto al controllo di tre soggetti seduti nelle ultime file: un cittadino albanese nato nel 2006, un cittadino marocchino del 2007 e una ragazza italiana del 2010.

Il ritrovamento della refurtiva

Durante la perquisizione, gli operatori hanno trovato nella disponibilità di uno dei due ragazzi il pacchetto di sigarette sottratto poco prima alle vittime. Questo elemento ha confermato il coinvolgimento dei giovani nella rapina segnalata.

I precedenti e le misure adottate

Dai successivi accertamenti è emerso che entrambi i ragazzi stranieri, regolari sul territorio nazionale, avevano già precedenti per reati specifici. In particolare, il ragazzo di origine marocchina risultava destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Bologna il 28 febbraio 2025.

Gli arresti e le conseguenze

Al termine delle procedure, i due giovani sono stati arrestati per il reato di rapina. Il cittadino albanese è stato condotto presso la locale casa circondariale, mentre per il cittadino marocchino sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del rito di convalida.

