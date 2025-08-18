Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Genova, tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato un 49enne nell’area ex-Marconi. L’uomo senza fissa dimora è stato arrestato dalla Polizia di Stato in Via Calda, intorno alle 19.20, quando è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre un ingente quantitativo di materiale dall’area “ex-Marconi”. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il soggetto è stato anche denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

L’intervento della Polizia: la dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando le volanti dell’UPGSP hanno notato movimenti sospetti nei pressi dell’area “ex-Marconi” in Genova. Gli agenti hanno sorpreso il 49enne appena fuori dal cancello, intento a riempire alcuni sacchi con merce rubata. Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato la fuga, abbandonando i sacchi neri contenenti il materiale sottratto.

La fuga e la reazione violenta

Durante l’inseguimento, una giovane agente è riuscita a raggiungere e bloccare il fuggitivo. Tuttavia, il 49enne ha reagito con violenza, spingendo l’agente e causandole una frattura al polso, per la quale sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi. Nonostante il tentativo di resistenza, l’uomo è stato definitivamente fermato e condotto in Questura.

Il materiale sequestrato e i precedenti dell’arrestato

All’interno dei sacchi abbandonati davanti al cancello, gli agenti hanno rinvenuto 28 radiatori di varie dimensioni, 45 raccordi idraulici in ottone, un avvitatore e diversi cavi elettrici. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. Durante la perquisizione, il 49enne è stato trovato in possesso di un cutter, motivo per cui è stato anche denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. In Questura, sono emersi numerosi precedenti a suo carico per furto.

Le accuse e la procedura giudiziaria

L’uomo dovrà rispondere di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. In mattinata è stata fissata la direttissima, durante la quale il giudice valuterà la posizione dell’arrestato. Resta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Il contesto dell’area ex-Marconi

L’area “ex-Marconi” di Genova è spesso oggetto di attenzioni da parte delle forze dell’ordine, a causa di episodi di furto e danneggiamenti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di sventare un furto di materiale di valore e di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per reati analoghi. La presenza di oggetti atti ad offendere, come il cutter rinvenuto, ha aggravato la posizione dell’uomo, che ora dovrà rispondere anche di questa ulteriore accusa.

La reazione delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e Polizia per prevenire episodi di furto e altri reati. L’episodio di ieri sera dimostra come la presenza sul territorio e la rapidità d’intervento possano essere determinanti per la sicurezza della comunità. L’agente ferita, nonostante la prognosi di 30 giorni, ha ricevuto il plauso dei colleghi per il coraggio dimostrato durante l’operazione.

La situazione giudiziaria e la presunzione di innocenza

In attesa della direttissima, il 49enne rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ricorda che, fino a condanna definitiva, vige la presunzione di innocenza. Il materiale rubato è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario non appena concluse le procedure di rito.

Conclusioni

L’episodio avvenuto in Genova mette in luce l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. L’arresto del 49enne rappresenta un segnale forte contro chi tenta di mettere a rischio la sicurezza della collettività, confermando l’impegno costante della Polizia di Stato nella tutela dei cittadini.

