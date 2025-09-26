Rapina a Molfetta in una gioielleria, ex carabiniere ferito dagli spari nel parcheggio del centro commerciale

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paura al centro commerciale di Molfetta, in provincia di Bari. La mattina di venerdì 26 settembre una rapina a mano armata in una gioielleria si è conclusa con un conflitto a fuoco nel parcheggio. Due i feriti: oltre al presunto rapinatore, arrestato, verserebbe in gravi condizioni un ex carabiniere di 75 anni, in pensione, colpito a una gamba. L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Bari, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica della rapina a Molfetta

Stando alle prime ricostruzioni, uno dei rapinatori, armato di kalashnikov, intorno alle ore 10 avrebbe preso di mira una gioielleria all’interno del centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera

Come riferisce la Gazzetta del Mezzogiorno, durante il tentativo di fuga si sarebbe verificata una colluttazione, seguita da esplosioni di colpi d’arma da fuoco.

In quel frangente sarebbero rimasti feriti sia un ex carabiniere di 75 anni, ora in pensione, sia il malvivente, poi bloccato e arrestato: si tratterebbe di un quarantenne di Cerignola, mascherato secondo Molfetta Viva.

ANSA ha precisato che sia l’ex militare sia il presunto rapinatore sarebbero stati portati in ospedale a causa delle ferite.

L’arresto

Le testimonianze e i video dei presenti, descritti da Il Fatto di Molfetta, documenterebbero le fasi concitate della rapina: dalle vetrine svuotate alla fuga, fino al momento in cui l’ex militare avrebbe affrontato il rapinatore, permettendo ad altri di immobilizzarlo fino all’arrivo della polizia.

La reazione del centro commerciale

In una nota ufficiale riportata da ANSA e La Gazzetta del Mezzogiorno, la direzione del Gran Shopping Mongolfiera ha dichiarato che la sicurezza è stata ristabilita grazie alla cooperazione tra forze dell’ordine e servizio interno.

Il comunicato ribadisce la disponibilità a collaborare con le autorità per le indagini, ringraziando polizia e soccorritori per il tempestivo intervento.

Come sottolinea Il Fatto di Molfetta, la vicenda ha lasciato sgomento nella comunità locale e acceso il dibattito sulla necessità di maggiori controlli.