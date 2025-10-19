Rapina al Louvre, come è avvenuto il furto da film e la corsa in scooter

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un furto da film in pieno giorno, durato meno di dieci minuti. È così che è andata in scena la rapina al Louvre, una delle più clamorose degli ultimi decenni. Quattro ladri, armati e vestiti da operai, il 19 ottobre hanno colpito alle 9.30 del mattino, portando via nove gioielli appartenuti a Napoleone Bonaparte e all’imperatrice Eugenia. Dopo il colpo, si sono dileguati a bordo di due scooter TMax lungo le strade di Parigi.

Rapina al Louvre, come è avvenuto il furto

Come riporta ANSA, l’azione è durata meno di quattro minuti.

I malviventi hanno sfruttato un montacarichi da traslochi, installato temporaneamente per lavori di restauro, e lo hanno trasformato nel loro accesso segreto al museo.

Rapina da film il 19 ottobre al Louvre

Con una smerigliatrice angolare hanno rotto una finestra al piano superiore, entrando nella Galleria d’Apollon, dove si trovano i gioielli della Corona francese.

Due di loro, vestiti da tecnici, hanno agito con estrema precisione, mentre gli altri due restavano di guardia all’esterno.

La fuga, altrettanto cinematografica, si è conclusa a bordo degli scooter, immortalati solo da alcune telecamere di sorveglianza.

“Il rischio più grande è che i gioielli vengano smontati e fusi per estrarre l’oro o rivendere le pietre separatamente”, ha spiegato una fonte citata da Le Parisien.

Cosa è stato rubato

Tra i pezzi trafugati, secondo le prime verifiche, figurano nove gioielli imperiali: una collana d’oro con diamanti, una spilla e una tiara appartenenti alla collezione napoleonica.

Due oggetti — tra cui la corona dell’imperatrice Eugenia — sono stati recuperati poco dopo il furto.

La corona, realizzata intorno al 1855, è composta da oro, diamanti e smeraldi, e presenta motivi decorativi ispirati all’aquila, simbolo dell’Impero.

Gli inquirenti ipotizzano che i ladri abbiano agito con il supporto di una rete organizzata, forse legata al mercato nero internazionale dell’arte.

Il valore dei gioielli di Napoleone

Attribuire un valore al bottino del Louvre è quasi impossibile. I gioielli di Napoleone e della sua famiglia, parte della collezione dei Gioielli della Corona, uniscono valore materiale e storico inestimabile.

Secondo gli storici, la collezione imperiale francese comprendeva, all’inizio dell’Ottocento, oltre 65.000 pietre preziose tra diamanti, perle, zaffiri e smeraldi.

Un solo gioiello associato a Napoleone o a Giuseppina Bonaparte può superare le decine di milioni di euro, anche se il suo prezzo di mercato risulta secondario rispetto alla sua valenza simbolica e identitaria.

Ogni pezzo è un frammento di storia: la testimonianza di un’epoca in cui l’arte orafa era parte del potere politico e dell’immagine imperiale.