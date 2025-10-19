Rapina al museo Louvre di Parigi in Francia, il bottino e la fuga dei malviventi in scooter lungo la Senna

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

C’è stata una rapina al Museo del Louvre di Parigi. Tre uomini, incappucciati, hanno portato via nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone Bonaparte e dell’imperatrice. I malviventi avrebbero usato un montacarichi all’interno del museo e poi sono fuggiti in scooter lungo la Senna. La struttura resterà chiusa per tutta la giornata del 19 ottobre 2025.

La rapina al Louvre

A rendere noto l’accaduto è stato il Ministero della Cultura francese.

“Questa mattina si è verificata una rapina all’apertura – ha affermato in un tweet la ministra, Rachida Dati – Non si sono registrati feriti. Io sono presente sul posto insieme al personale del museo e alla polizia. Le indagini sono in corso”.

ANSA

L’esterno del museo Louvre di Parigi

Come riporta Le Parisien, i tre ladri sarebbero entrati nell’edificio dal lato della Senna, dove sono in corso dei lavori e avrebbero usato un montacarichi per raggiungere direttamente la sala presa di mira, situata nella Galleria di Apollo.

Dopo aver infranto dei vetri, due uomini sarebbero entrati all’interno, mentre un terzo sarebbe rimasto di guardia all’esterno. I criminali sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter TMax, dirigendosi verso l’autostrada A6.

Il bottino della rapina

Il bottino portato via dai malviventi comprende nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara.

Uno dei gioielli è stato ritrovato all’esterno del museo. Secondo fonti di Le Parisien si tratta della corona dell’imperatrice Eugenia, che è stata danneggiata.

Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato. Intanto è stato comunicato che il celebre Régent, il diamante più grande della collezione, dal peso di oltre 140 carati, non è stato rubato.

Le testimonianze dei presenti al Louvre

Visitatori presenti sul posto hanno raccontato alle testate francesi che “la polizia correva vicino alla piramide e cercava di entrare nel Louvre dalle porte laterali di vetro, ma erano chiuse e non riuscivano ad aprirle”.

“All’interno, tutti correvano – sono le parole di un testimone – e battevano contro le porte di vetro per uscire, ma senza riuscirci. Poi sono arrivati polizia e gendarmeria”.

Subito dopo il furto, la struttura è stata evacuata e ha immediatamente chiuso al pubblico “per motivi eccezionali”, secondo un messaggio pubblicato dal museo su X.

Quanto valgono i gioielli al mercato nero

Non è chiaro quali pezzi siano stati portati via dalla collezione dei gioielli di Napoleone, le autorità non escludono che si tratti di gioielli “minori”, ma di grande valore sul mercato dell’arte.

Seppure non siano tra i pezzi più famosi, il semplice fatto di far parte dei gioielli della famiglia imperiale fa ipotizzare che il valore del bottino possa essere multimilionario.

Come riporta TgCom24, secondo gli storici, la collezione di gioielli della Corona francese all’epoca di Napoleone comprendeva decine di migliaia di pietre preziose. Già nel 1814, si contavano più di 65 mila tra diamanti, perle, rubini, zaffiri e smeraldi.

Il valore di ciascun pezzo varia enormemente in base alla purezza delle pietre, alla rarità, alla conservazione e alla tracciabilità storica. Un diamante anonimo può valere centinaia di migliaia di euro, ma un gioiello connesso documentatamente a Napoleone o a Giuseppina Bonaparte può superare le decine di milioni.

Il rischio è che gli oggetti rubati al Louvre finiscano nel circuito del mercato nero dell’arte. Come successo in passato per altri furti simili, le gemme potrebbero essere staccate dalle montature originali, modificate e rese irriconoscibili. Così verrebbero poi vendute clandestinamente ai collezionisti.