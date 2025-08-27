Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per rapina dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme, che hanno identificato il presunto responsabile grazie a dei selfie scattati con il cellulare sottratto alla vittima. I fatti sono avvenuti nella tarda serata del 20 luglio scorso, all’interno del Parco Mazzini, quando un giovane straniero è stato aggredito e derubato mentre rientrava a casa. L’indagine è stata avviata per ricostruire la dinamica e individuare il colpevole, che è stato poi denunciato alla Procura della Repubblica di Parma.

Le indagini dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio ha avuto inizio quando un 22enne straniero, residente a Salsomaggiore Terme, ha lasciato un ristorante dopo aver cenato con alcuni amici. Mentre attraversava il Parco Mazzini, nei pressi dell’area giochi per bambini, il giovane si è imbattuto in un altro ragazzo, anch’egli straniero, che lo ha urtato volontariamente con la spalla. L’odore di vino e il comportamento disorientato dell’uomo hanno subito fatto pensare alla vittima che fosse in stato di ebbrezza.

L’aggressione e la rapina

Per evitare problemi, il 22enne ha deciso di cambiare lato del marciapiede, ma si è accorto di essere seguito. Improvvisamente, l’aggressore lo ha raggiunto alle spalle e, approfittando del fatto che stesse usando il cellulare, gli ha strappato di mano il telefono e le cuffie auricolari, fuggendo subito dopo. All’interno della cover del cellulare erano custoditi anche 110 euro in contanti.

Il tentativo di inseguimento e la minaccia con il coltello

La vittima non si è arresa e ha iniziato a inseguire il ladro all’interno del parco. Dopo alcune decine di metri, lo ha raggiunto e ha notato che l’uomo aveva sollevato la maglietta, mostrando un coltello. Questa minaccia implicita ha convinto il giovane a desistere dal tentativo di recuperare il maltolto, temendo per la propria incolumità.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Il giorno successivo, il 22enne si è recato presso la caserma dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme per sporgere denuncia. Ha fornito una dettagliata descrizione dell’aggressore e delle circostanze, sottolineando di non aver potuto chiamare il 112 proprio perché il cellulare era stato sottratto durante la rapina. I militari hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere comunali installate a protezione del Parco Mazzini.

Le immagini delle telecamere e i primi sospetti

L’analisi delle registrazioni, pur risultando di scarsa qualità a causa dell’orario notturno, ha comunque permesso agli investigatori di confermare la dinamica dell’evento e di concentrare l’attenzione su un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Gli elementi raccolti hanno indirizzato le indagini verso un giovane straniero, presente da meno di un anno sul territorio nazionale e senza una fissa dimora.

La svolta: i selfie sul cloud

La vera svolta nelle indagini è arrivata alcuni giorni dopo, quando la vittima si è nuovamente presentata in caserma per segnalare un fatto curioso: sul proprio account cloud, sincronizzato con il nuovo telefono, erano apparse delle foto scattate dalla persona in possesso del cellulare rubato. I selfie, nitidi e inequivocabili, ritraevano proprio il presunto autore della rapina.

Il riconoscimento e la denuncia

Le immagini sono state consegnate ai Carabinieri, che hanno potuto così confermare i sospetti già maturati durante le indagini. Anche la vittima ha riconosciuto senza esitazione il volto dell’uomo immortalato nei selfie. Sulla base di questi elementi, i militari hanno denunciato il 21enne nordafricano alla Procura della Repubblica di Parma, ritenendolo responsabile della rapina avvenuta la sera del 20 luglio.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei parchi pubblici, soprattutto nelle ore serali. Il Parco Mazzini, luogo dell’aggressione, è una delle aree verdi più frequentate di Salsomaggiore Terme, e l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

