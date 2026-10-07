Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La rapina in un supermercato di Ivrea con la pistola puntata contro una cassiera, il tentativo di fuga con una bici camuffata e infine l’arresto: il protagonista della vicenda è un cittadino albanese di 44 anni, che ha agito con il volto in parte coperto. Dopo l’allarme, la reazione degli agenti del Commissariato di P.S. Ivrea e Banchette è stata immediata.

Il sequestro delle prove

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e a una rapida attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a individuare il sospettato in un garage poco distante dal luogo della rapina. Qui, l’uomo è stato sorpreso mentre tentava di verniciare la bicicletta con una bomboletta spray, nel chiaro intento di modificarne l’aspetto e rendere più difficile il suo riconoscimento.

Durante la perquisizione personale e dei locali, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la pistola a tamburo utilizzata per minacciare la cassiera, il denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita, gli indumenti indossati durante la rapina e la bomboletta di vernice impiegata per camuffare la bicicletta. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le conseguenze e la fase processuale

Su disposizione della Procura di Ivrea, che coordina le indagini, il cittadino albanese è stato condotto in stato di arresto presso la Casa Circondariale locale.

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