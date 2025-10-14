Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentata rapina aggravata a Torino, dove un uomo di 42 anni è stato fermato dopo aver minacciato la cassiera di un supermercato con un paio di forbici per sottrarre del denaro. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in Corso Traiano, come reso noto dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. “Mirafiori”, che sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto una segnalazione di aggressione a mano armata presso un supermercato situato in Corso Traiano.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato nel parcheggio antistante l’esercizio commerciale un cittadino italiano che stava tentando di fuggire. Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno proceduto a una perquisizione personale, durante la quale sono stati trovati parte del “bottino” e uno scaldacollo che l’uomo aveva utilizzato per coprirsi il volto durante la rapina.

Il recupero della refurtiva e dell’arma

Successivamente, grazie a ulteriori ricerche, gli operatori sono riusciti a recuperare l’intera somma di denaro sottratta durante il tentativo di rapina. Inoltre, sono state rinvenute le forbici appuntite che il 42enne aveva utilizzato per minacciare la cassiera e di cui aveva cercato di disfarsi durante la fuga.

L’arresto e le indagini

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza per l’indagato fino a sentenza definitiva.

