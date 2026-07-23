Rapina alla Banca di Imola di Casalecchio di Reno, clienti e dipendenti in ostaggio: ladri in fuga col bottino

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Sono stati attimi di panico a Casalecchio di Reno (Bologna), presso la filiale della Banca di Imola. Un gruppo di rapinatori, probabilmente in un numero non superiore a tre, ha fatto irruzione nell’istituto e hanno preso in ostaggio cinque dipendenti e cinque clienti per poi rinchiuderli all’interno di una stanza di due metri per due e portare a segno il colpo. La rapina si sarebbe conclusa in circa venti minuti, fino a quando un passante non ha chiamato i carabinieri. In quel momento, però, la banda si era già data alla macchia.

Paura a Casalecchio di Reno, cos’è successo

La notizia arriva dal Corriere della Sera. La mattina di giovedì 23 luglio a Casalecchio di Reno (Bologna), in via Porrettana, ha avuto luogo una rapina presso la filiale della Banca di Imola.

Poco prima delle 12:30 – scrive Il Resto del Carlino – tre rapinatori, due all’interno e uno rimasto all’esterno nella possibile veste di palo, hanno fatto irruzione nell’istituto bancario e hanno minacciato i presenti.

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Cinque dipendenti e cinque clienti che in quel momento erano impegnati in ordinarie operazioni bancarie, sono stati privati dei loro portafogli e costretti a riunirsi all’interno del caveau della filiale, una stanza dagli spazi angusti.

Come ricostruisce il Corriere della Sera, a dare l’allarme sarebbe stato un passante che in quel momento si trovava sulla Porrettana, insospettito da strani movimenti. L’allarme è partito anche da uno dei clienti sequestrati, che aveva conservato il proprio cellulare. Venti minuti dopo l’uscita di scena dei rapinatori, tutti gli ostaggi sono stati liberati.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile locale e di Bologna, che si sono subito adoperati per mettere l’area in sicurezza. Quindi hanno atteso i colleghi dell’unità Api (Aliquote di Pronto Intervento), che infine sono riusciti a introdursi all’interno della banca dal retro, sfondando una vetrata.

I dieci ostaggi erano sani e senza ferite, a parte il comprensibile e acuto stato di choc. Soltanto un uomo riportava una leggera ferita a una mano, una lesione che si era procurato nel tentativo di uscire dal caveau. Come anticipato, in quel momento i rapinatori si erano già dileguati. Secondo una prima ipotesi la banda potrebbe aver conquistato qualche chilometro a piedi per poi proseguire a bordo di un mezzo parcheggiato a una certa distanza.

Una testimone: “Per farli uscire sono arrivati i vigili del fuoco”

Ansa ha intervistato la titolare di un’agenzia immobiliare che si trova esattamente di fronte alla Banca di Imola in cui ha avuto luogo la rapina. La donna ha assistito all’intervento dei militari e ha spiegato che, al loro arrivo, il transito per tutta l’area era stato interdetto.

Racconta, inoltre, che l’irruzione dei carabinieri all’interno della banca ha richiesto del tempo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo la negoziante, i ladri potrebbero “aver sigillato tutto” prima di abbandonare la banca, e per questo motivo la liberazione degli ostaggi avrebbe richiesto del tempo.