Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una 30enne cittadina albanese è stata fermata dalla Polizia a Brescia per rapina impropria dopo aver tentato un furto in un supermercato. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata dai dipendenti mentre cercava di fuggire con la refurtiva, aggredendo uno di loro durante la colluttazione. Il provvedimento di espulsione è stato disposto dal Questore della Provincia.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso il supermercato “CONAD” di Via Masaccio a Brescia. La richiesta di intervento urgente è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite il numero di emergenza “112 NUE”. I dipendenti del punto vendita hanno segnalato la presenza di una donna che, dopo aver sottratto merce di vario genere dagli scaffali e averla occultata in una borsa, ha tentato di oltrepassare le casse senza pagare, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, la donna ha cercato di darsi alla fuga quando una delle cassiere le ha intimato di fermarsi per un controllo. Tuttavia, il tentativo non è andato a buon fine: tre dipendenti del supermercato sono riusciti a raggiungerla e bloccarla, recuperando tutta la merce rubata. Durante il movimentato inseguimento, la ladra ha opposto resistenza e, nel tentativo di liberarsi, ha morso la mano di uno dei dipendenti, provocandogli una grave contusione.

L’arresto e le conseguenze amministrative

La donna, una 30enne cittadina albanese residente in città e regolarmente presente in Italia, è stata presa in consegna dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” e condotta negli uffici della Questura. Al termine degli accertamenti, è stata tratta in arresto per il reato di rapina impropria e messa a disposizione della Procura della Repubblica.

Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione

Alla luce della gravità dei fatti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei confronti della donna, avviando così la procedura di espulsione dal territorio nazionale. Il provvedimento si inserisce in una linea di fermezza adottata dalle autorità per contrastare episodi di furto e aggressione nei confronti di dipendenti e addetti alla vigilanza nei pubblici esercizi.

IPA