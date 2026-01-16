Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro soggetti sono stati arrestati dopo essere rientrati in Italia e dopo essere stati ritenuti responsabili della rapina aggravata alla Deutsche Bank di Caserta. I malviventi, tutti di origine rom, erano fuggiti in Bosnia-Erzegovina dopo il colpo messo a segno la notte del 22 marzo 2025. Sono stati riportati nel nostro Paese con un volo speciale, scortati dalle forze dell’ordine, mentre un altro componente era già stato fermato al confine lo scorso luglio.

La dinamica della rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la banda composta da sei individui è stata identificata grazie alle indagini della Squadra Mobile di Caserta, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Gli investigatori hanno ricostruito nei dettagli la dinamica della rapina aggravata avvenuta presso la filiale della Deutsche Bank in via G. M. Bosco.

La notte del 22 marzo 2025, sei persone travisate e a bordo di un’auto con targhe rubate hanno preso di mira la cassa continua della banca. Dopo essersi impossessati del denaro, sono fuggiti rapidamente. Una volante della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha tentato di bloccare la fuga posizionandosi di traverso sulla strada. I malviventi, però, hanno deliberatamente speronato l’auto di servizio, ferendo due agenti nel tentativo di garantirsi la fuga.

La fuga e l’arresto

Subito dopo la rapina, i componenti della banda, tutti residenti nei campi rom della provincia di Napoli e con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, hanno lasciato l’Italia, rifugiandosi in Bosnia-Erzegovina. Le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno permesso di localizzarli all’estero. Nel frattempo, un altro membro del gruppo era stato arrestato il 15 luglio al confine mentre tentava di rientrare in Italia.

L’operazione internazionale

Le autorità italiane hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti i sei soggetti, provvedimento poi internazionalizzato per consentire l’arresto anche fuori dai confini nazionali. Dopo intense ricerche, gli investigatori italiani sono riusciti a localizzare i fuggitivi in Bosnia-Erzegovina. Grazie alla collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e le autorità locali, quattro dei rapinatori sono stati rimpatriati con un volo speciale atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare nel pomeriggio di ieri.

Il ruolo della Polizia e della Procura

L’operazione ha visto un intenso coordinamento tra la Squadra Mobile di Caserta e la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha seguito tutte le fasi dell’indagine e delle procedure internazionali. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso le ordinanze di custodia cautelare, consentendo così l’arresto dei responsabili anche all’estero.

