Rapina armata in una gioielleria del centro commerciale Merlata Bloom a Milano, 4 uomini in fuga col bottino

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Una rapina organizzata nei minimi dettagli, messa a segno prima dell’apertura del centro commerciale e conclusa con la fuga dei responsabili dopo un cambio d’auto. È quanto accaduto nella mattinata di giovedì 16 luglio al Merlata Bloom di Milano, dove quattro uomini armati hanno assaltato la gioielleria Gioielli di Valenza, portando via un bottino ingente. Durante il blitz alcuni dipendenti sono stati spintonati e minacciati, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per identificare i componenti della banda.

Come è avvenuta la rapina al Merlata Bloom di Milano

L’assalto è scattato intorno alle 8:30, poco prima dell’apertura al pubblico del centro commerciale di via Daimler, nella zona nord-ovest di Milano.

Quattro uomini hanno fatto irruzione nel punto vendita Gioielli di Valenza indossando parrucche e giubbotti catarifrangenti. Travestimento che ha evidentemente consentito loro di confondersi con il personale addetto ai lavori presenti nell’area.

ANSA

Una volta entrati nel negozio, i rapinatori hanno aggredito e spintonato alcuni dipendenti, costringendoli a non opporre resistenza.

Almeno uno dei componenti del gruppo sarebbe stato armato. Gli inquirenti hanno parlato dell’utilizzo di una pistola giocattolo, mentre si indaga sull’eventuale presenza di altre armi.

Per impossessarsi dei preziosi, il commando ha preso di mira sia le vetrine espositive sia la cassaforte del negozio. Per infrangere alcuni espositori sarebbe stato utilizzato anche un estintore, impiegato come corpo contundente.

Il bottino della rapina è ancora da quantificare

L’entità del bottino non è stata ancora quantificata con precisione. I carabinieri stanno effettuando l’inventario insieme ai responsabili della gioielleria per stabilire il valore complessivo dei gioielli sottratti.

Le prime stime parlano comunque di un colpo molto ingente, nell’ordine di centinaia di migliaia di euro, considerando che sarebbero stati portati via sia i preziosi esposti nelle vetrine sia quelli custoditi nella cassaforte.

La fuga della banda e l’auto ritrovata poco distante

Terminato il colpo, i quattro rapinatori sono fuggiti a bordo di una Mercedes, che è stata abbandonata poco dopo in un parcheggio nelle vicinanze del centro commerciale.

Secondo quanto emerso dalle indagini, proprio in quel punto il gruppo ha effettuato un cambio di veicolo, dividendosi su almeno due automobili diverse per rendere più difficili le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

All’interno della Mercedes i carabinieri hanno rinvenuto le parrucche utilizzate durante il blitz, elemento che potrebbe rivelarsi utile per la ricerca di eventuali tracce.

Le indagini sulla rapina al Merlata Bloom

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Comando provinciale di Milano, affiancati dagli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e delle strade circostanti per ricostruire i movimenti del commando prima e dopo la rapina.

Fondamentali saranno anche le testimonianze dei dipendenti presenti al momento dell’assalto e l’analisi dell’auto abbandonata, sulla quale potrebbero essere rimaste impronte, Dna o altri elementi utili all’identificazione dei responsabili.