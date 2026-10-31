Rapina brutale a Piacenza, 29enne lacera i lobi di un'anziana e le ruba gli orecchini da 2500 euro: arrestato

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane di 29 anni è stato portato in carcere per l’aggressione e la rapina ai danni di un’anziana. L’episodio è avvenuto in pieno giorno nella zona di viale Dante a Piacenza; la vittima è stata ferita ai lobi e gli orecchini sottratti valevano 2.500 euro. L’uomo ha agito incappucciato, dopo averla pedinata.

Piacenza: indagine e misura cautelare

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura. Il provvedimento riguarda un cittadino tunisino di 29 anni, ritenuto responsabile dell’aggressione. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato accompagnato nella casa circondariale locale.

La ricostruzione della rapina

Stando agli elementi raccolti, l’uomo si è coperto il volto con un cappuccio e ha seguito la donna, prima di strapparle gli orecchini d’oro. La rapina le ha provocato ferite ai lobi. Le indagini sono durate a lungo e hanno incluso l’esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e la raccolta di testimonianze. Gli accertamenti hanno permesso agli investigatori di risalire al sospettato, individuato come presunto autore dell’episodio.

I precedenti e gli altri arresti

A carico del ventinovenne risultano numerosi precedenti e procedimenti: tra i reati contestati in altri casi figurano furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, aggressione, lesioni personali, ricettazione e reati in materia di stupefacenti. Sono inoltre indicati resistenza a pubblico ufficiale ed evasione.

La Polizia ha riferito che si tratta del terzo arresto effettuato nel mese per rapine ai danni di donne. L’attività, ha sottolineato, conferma l’impegno della Polizia di Stato e il lavoro investigativo della Squadra Mobile nel contrasto alla criminalità predatoria a Piacenza.

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