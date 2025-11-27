Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata con lesioni a Brescia nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito un 72enne bresciano in via Volturno, sottraendogli il cellulare e ferendolo con un coltello.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Brescia, precisamente in via Volturno. La vittima, un uomo di 72 anni, stava passeggiando quando è stata avvicinata da un individuo che le ha chiesto 2 euro. Al rifiuto, l’aggressore ha estratto un piccolo coltello e ha colpito l’anziano al volto e a una mano, provocando ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

L’aggressione e la fuga

L’aggressore, dopo aver ferito la vittima, si è impossessato del telefono cellulare dell’uomo e si è dato alla fuga. L’episodio di rapina e lesioni ha destato particolare allarme nella zona, anche per la brutalità dell’azione e per il fatto che la vittima fosse un anziano.

L’intervento dei Carabinieri

Ricevuta la segnalazione tramite il Numero Unico di Emergenza 112, le pattuglie della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, impegnate nel servizio di controllo del territorio, sono intervenute rapidamente. Gli agenti hanno perlustrato la zona e sono riusciti in breve tempo a individuare e bloccare il presunto autore della rapina, che aveva ancora con sé parte della refurtiva sottratta all’anziano.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo, un 36enne pregiudicato, è stato dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Brescia a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, intensificate dal Comando Provinciale Carabinieri di Brescia con particolare attenzione alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

IPA