Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dopo una rapina violenta a Roma nel quartiere Quarticciolo, due uomini sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono gravemente indiziati di aver aggredito due giovani e sottratto una catenina d’oro dopo aver proposto loro della droga.

Roma: la ricostruzione dell’aggressione al Quarticciolo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti sono avvenuti nella tarda serata di un giorno di luglio, nel quartiere romano del Quarticciolo. Le vittime stavano rientrando a casa quando sono state avvicinate dai presunti aggressori, che viaggiavano su monopattini elettrici e avrebbero offerto loro sostanze stupefacenti. Al rifiuto, uno dei giovani è stato aggredito mentre cercava di evitare che gli venisse strappata la catenina d’oro.

La aggressione è proseguita anche dopo che il gioiello è stato sottratto. La vittima ha riportato lesioni al volto, comprese fratture, e ha avuto bisogno di cure mediche. Per le ferite è stata stabilita una prognosi di 40 giorni.

Le indagini e la misura cautelare

Dopo la denuncia, gli investigatori del V Distretto Prenestino, coordinati dai magistrati della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave – hanno avviato le ricerche dei responsabili. Le testimonianze raccolte e gli elementi investigativi acquisiti hanno permesso di sottoporre le vittime a un riconoscimento fotografico dei presunti autori.

Gli esiti dell’attività sono stati riferiti all’autorità giudiziaria, che ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti e disposto la custodia cautelare in carcere per due cittadini stranieri, gravemente indiziati, a vario titolo, della rapina. La misura è stata eseguita dagli agenti del Distretto Prenestino.