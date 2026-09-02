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Due arresti a Cologno Monzese, dove i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani stranieri, rispettivamente di 19 anni e 18 anni, già noti alle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Monza a seguito di una rapina aggravata avvenuta il 29 maggio 2026 nei pressi della stazione della metropolitana di Cologno Sud.

Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dopo una specifica attività investigativa coordinata dalla Procura di Monza. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti che hanno portato all’arresto dei due giovani, entrambi disoccupati e già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti episodi.

La rapina nei pressi della metropolitana

Il pomeriggio del 29 maggio 2026, nei pressi della stazione della metropolitana di Cologno Sud, un gruppo di ragazzi è stato avvicinato da sei o sette giovani, alcuni dei quali si muovevano a bordo di monopattini. Con la scusa di chiedere una sigaretta, i giovani hanno iniziato a aggredire i coetanei con schiaffi e spinte. La situazione è rapidamente degenerata quando uno degli aggressori, arrivato insieme a una ragazza su un monopattino, ha estratto un lungo coltello, descritto dalla vittima come un machete.

La dinamica dell’aggressione

Alla vista dell’arma, i ragazzi hanno tentato di allontanarsi, ma la vittima, un minorenne, è stata raggiunta mentre cercava di scavalcare una recinzione. È stata fatta cadere a terra e minacciata affinché consegnasse tutto ciò che aveva con sé. Durante l’azione, il giovane è stato colpito alla gamba con il machete, mentre gli venivano sottratti con violenza una collana d’argento, il telefono cellulare, una maglietta e un cappello di due noti marchi. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità locale per la brutalità e la determinazione mostrata dagli aggressori.

Gli arresti e i reati contestati

A distanza di due giorni dall’episodio, il 31 maggio 2026, i due giovani destinatari della misura cautelare sono stati nuovamente fermati dalla Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni nell’ambito di un altro episodio. In quell’occasione, sono stati sorpresi ancora a bordo di monopattini e in possesso di coltelli. A loro carico sono stati contestati i reati di tentato scippo, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre alla violazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora.

La situazione attuale degli indagati

Attualmente, i due giovani sono detenuti presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione della Procura della Repubblica locale. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi simili avvenuti nella zona.

IPA