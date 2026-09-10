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È di quattro arresti il bilancio di una complessa operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, accusati di rapina aggravata in abitazione e porto illegale di arma da fuoco. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita a seguito di una cruenta irruzione avvenuta nel febbraio 2024 nel rione Monti, dove una coppia è stata immobilizzata e derubata di gioielli e dispositivi elettronici di ingente valore.

I fatti: la rapina nel rione Monti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata il risultato di un’indagine articolata, avviata dopo una violenta rapina in abitazione avvenuta nel cuore di Roma. L’attività investigativa è stata coordinata dai magistrati del Dipartimento Criminalità diffusa e grave della Procura della Repubblica di Roma e sviluppata dal Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante.

L’episodio che ha dato origine all’inchiesta risale al febbraio 2024, quando tre individui, con il volto coperto e armati, hanno fatto irruzione in un’abitazione del rione Monti. I malviventi hanno sorpreso i due residenti, li hanno immobilizzati con fascette da elettricista e nastro adesivo, minacciandoli anche di tagliare loro un dito. Sotto la minaccia di una pistola, i rapinatori hanno sottratto gioielli di particolare pregio, per un valore stimato in circa 100.000 euro, oltre a vari dispositivi elettronici.

L’identificazione dei responsabili

Le indagini hanno permesso di individuare quattro soggetti gravemente indiziati: un 34enne e un 69enne di Roma, un 46enne e una 38enne di nazionalità straniera. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, uno degli indagati avrebbe svolto il ruolo di “basista”, fornendo informazioni logistiche sul luogo da colpire, mentre gli altri tre sarebbero stati gli esecutori materiali della rapina, introducendosi nell’abitazione e minacciando la coppia con un’arma da fuoco.

Le tecniche investigative e i sequestri

Il giorno successivo alla rapina, la localizzazione di uno degli smartphone rubati ha consentito ai Carabinieri di rintracciarlo all’interno del bauletto di uno scooter in uso a uno degli indagati. Questo ritrovamento ha dato il via a ulteriori accertamenti sul veicolo e sul suo proprietario, portando al sequestro dello smartphone e all’analisi forense dei dati in esso contenuti. L’attività tecnica di intercettazione, unita all’esame del materiale informatico, ha permesso di delineare un quadro investigativo dettagliato, che ha portato alla richiesta e all’emissione della misura cautelare da parte del Tribunale.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

In concomitanza con l’esecuzione degli arresti, i Carabinieri hanno effettuato perquisizioni presso le abitazioni e i luoghi nella disponibilità degli indagati. Sono stati rinvenuti oltre 18.000 euro in contanti, un quaderno per la contabilizzazione di presunti debiti da riscuotere, 62 assegni per un valore complessivo superiore a 230.000 euro, 30 pietre di colore verde riconducibili alla tipologia smeraldo e un dispositivo elettronico per il controllo dei diamanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il contesto dell’operazione e la sicurezza urbana

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto ai reati predatori e alle forme più aggressive di criminalità urbana, priorità operative per il Comando Provinciale Carabinieri di Roma. Particolare attenzione viene riservata alle condotte che incidono sulla sicurezza reale e sulla percezione dei cittadini che vivono e lavorano nel centro storico della città.

IPA