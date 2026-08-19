Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di un fermo per rapina aggravata e lesioni gravi il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Milano, dove un cittadino marocchino di 41 anni è stato identificato come presunto autore di una violenta aggressione ai danni di un’anziana nella stazione M1 “Primaticcio”. L’uomo è stato fermato per il rischio di fuga, dopo che le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi a suo carico.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale al 22 luglio scorso, quando, intorno alle ore 13, una donna di 82 anni è stata avvicinata nel mezzanino della stazione M1 “Primaticcio” da un uomo che, con la scusa di chiedere indicazioni, si è poi reso responsabile di una violenta rapina. L’aggressore ha afferrato la vittima al collo, l’ha spinta contro una parete e ha tentato di strapparle una collana. Nonostante la resistenza della donna, l’uomo ha continuato con la violenza, facendola cadere a terra e riuscendo infine a impossessarsi del monile in oro con brillanti, dal valore di circa diecimila euro. Dopo il colpo, si è dato alla fuga verso l’uscita della stazione.

La donna, subito soccorsa, è stata trasportata all’ospedale San Paolo, dove i medici hanno riscontrato plurime fratture costali e vertebrali. La prognosi è stata fissata in 60 giorni, a testimonianza della gravità delle lesioni riportate durante la rapina.

L’attività investigativa e la svolta

Le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza ATM sono state fondamentali per gli investigatori, che hanno potuto ricostruire l’intera sequenza dell’aggressione e individuare dettagli utili sull’aspetto fisico e sull’abbigliamento dell’autore del reato. La svolta nelle indagini è arrivata il 17 agosto, quando i “Falchi” della Squadra Mobile, durante un pattugliamento, hanno notato un uomo la cui corporatura corrispondeva a quella del sospettato. Gli approfondimenti successivi, svolti in collaborazione con il PM di turno della Procura di Milano, hanno confermato i sospetti: l’ispezione del telefono dell’indagato ha permesso di verificare che indossava gli stessi capi di abbigliamento utilizzati durante la rapina. Inoltre, sul dispositivo è stato trovato anche un articolo di stampa relativo all’evento, che aveva suscitato clamore mediatico per la violenza dell’azione.

Ipotesi di ulteriori reati

Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza e tuttora in corso, emerge la possibilità che il soggetto fermato possa essere responsabile di altre rapine analoghe. Gli investigatori stanno approfondendo questi elementi per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

Il fermo e le conseguenze

Alla luce del quadro indiziario raccolto e del rischio concreto di fuga, il cittadino marocchino di 41 anni è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni gravi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di San Vittore, in attesa della decisione del GIP sulla richiesta di convalida del provvedimento.