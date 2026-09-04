Rapina choc in stazione a Isernia, uomo aggredisce un 18enne con una lametta nascosta in bocca

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È stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria il presunto responsabile di una rapina avvenuta nei giorni scorsi presso la stazione ferroviaria di Isernia. Un giovane di 19 anni, di origini straniere, è stato accusato di aver aggredito un diciottenne, anch’egli straniero, per sottrargli il telefono cellulare, ferendolo con una lametta. L’episodio è stato segnalato dalla vittima alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e rintracciato il sospettato il giorno successivo.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera dell’episodio un giovane extracomunitario di 18 anni si è rivolto a un equipaggio delle Volanti, impegnato in un posto di controllo in Piazza della Repubblica a Isernia. Il ragazzo ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di una rapina poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto riferito dalla vittima, dopo essere arrivato in treno a Isernia, è stato avvicinato da un altro giovane all’interno dell’area della stazione. Quest’ultimo gli avrebbe intimato di consegnare il proprio telefono cellulare, sostenendo che fosse di sua proprietà. Al rifiuto del ragazzo, l’aggressore avrebbe estratto una lametta, che teneva nascosta in bocca, e l’avrebbe utilizzata per infliggere alcuni tagli al braccio sinistro della vittima. Dopo averlo ferito, il presunto autore della rapina si sarebbe impossessato del telefono e sarebbe fuggito rapidamente dal luogo dell’accaduto.

Le indagini e l’identificazione del sospettato

La Squadra Mobile della Questura di Isernia ha avviato immediatamente le indagini durante la notte stessa, raccogliendo elementi utili per risalire all’identità del responsabile. Grazie alle informazioni ottenute e all’attività investigativa svolta, già nella giornata successiva il presunto autore del reato è stato rintracciato dal personale delle Volanti.

Il deferimento all’Autorità Giudiziaria

L’indagato, un giovane di 19 anni di origini straniere, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di rapina e lesioni aggravate.

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, sia per la violenza dell’aggressione sia per la rapidità con cui le forze dell’ordine sono riuscite a individuare il presunto responsabile. La città di Isernia è stata teatro di un fatto che riporta l’attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sui rischi legati ai reati predatori, soprattutto nei pressi delle stazioni ferroviarie.

IPA