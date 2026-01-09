Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono state arrestate in flagranza per tentata rapina aggravata nella serata del 4 gennaio 2026 presso la stazione ferroviaria di Longarone. Le giovani, entrambe italiane, sono state fermate dalla Polizia dopo aver sfondato le vetrine di alcuni esercizi commerciali e aver aggredito il proprietario di un bar nel tentativo di rubare sigarette e alcolici.

I fatti: vetrine sfondate e tentativo di furto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 04 gennaio 2026, quando personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Belluno ha arrestato due ragazze minorenni per tentata rapina in concorso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due minori hanno utilizzato un piccone per infrangere tre vetrine della stazione di Longarone e, successivamente, la vetrina del bar presente all’interno dello scalo ferroviario. Una volta entrate nel locale, hanno cercato di impossessarsi di pacchetti di sigarette e due bottiglie di liquore, per un valore complessivo di circa 60 euro. L’azione ha fatto scattare l’allarme del bar, richiamando l’attenzione del proprietario.

L’aggressione al barista e l’intervento della Polizia

Il titolare dell’esercizio commerciale, allertato dall’allarme, si è precipitato sul posto nel tentativo di bloccare la fuga delle due giovani. Le ragazze, però, hanno reagito con violenza: lo hanno spinto, gli hanno lanciato contro schegge di vetro e, infine, gli hanno versato del detersivo liquido sul volto. Nel frattempo, un passante ha contattato il numero di emergenza, permettendo così un rapido intervento della Volante della Polizia.

L’arresto e le accuse

Gli agenti, giunti tempestivamente sul luogo, hanno bloccato le due minori e proceduto al controllo. Durante la perquisizione, nello zaino di una delle ragazze è stato trovato un pugnale. Le giovani sono state quindi arrestate in flagranza per tentata rapina impropria aggravata in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale dei Minori di Venezia, sono state poste in trattenimento presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.

Ulteriori reati contestati

Oltre all’arresto per tentata rapina, le due minori sono state denunciate in stato di libertà per lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. Una delle due dovrà rispondere anche del reato di porto abusivo di armi, in relazione al pugnale trovato in suo possesso.

