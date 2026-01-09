Rapina col piccone in una bar a Longarone, due minorenni arrestate: versato detersivo sul volto del titolare
Due minorenni arrestate a Belluno per tentata rapina aggravata: sfondano vetrine, aggrediscono il barista e tentano la fuga.
Due minorenni sono state arrestate in flagranza per tentata rapina aggravata nella serata del 4 gennaio 2026 presso la stazione ferroviaria di Longarone. Le giovani, entrambe italiane, sono state fermate dalla Polizia dopo aver sfondato le vetrine di alcuni esercizi commerciali e aver aggredito il proprietario di un bar nel tentativo di rubare sigarette e alcolici.
I fatti: vetrine sfondate e tentativo di furto
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 04 gennaio 2026, quando personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Belluno ha arrestato due ragazze minorenni per tentata rapina in concorso.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due minori hanno utilizzato un piccone per infrangere tre vetrine della stazione di Longarone e, successivamente, la vetrina del bar presente all’interno dello scalo ferroviario. Una volta entrate nel locale, hanno cercato di impossessarsi di pacchetti di sigarette e due bottiglie di liquore, per un valore complessivo di circa 60 euro. L’azione ha fatto scattare l’allarme del bar, richiamando l’attenzione del proprietario.
L’aggressione al barista e l’intervento della Polizia
Il titolare dell’esercizio commerciale, allertato dall’allarme, si è precipitato sul posto nel tentativo di bloccare la fuga delle due giovani. Le ragazze, però, hanno reagito con violenza: lo hanno spinto, gli hanno lanciato contro schegge di vetro e, infine, gli hanno versato del detersivo liquido sul volto. Nel frattempo, un passante ha contattato il numero di emergenza, permettendo così un rapido intervento della Volante della Polizia.
L’arresto e le accuse
Gli agenti, giunti tempestivamente sul luogo, hanno bloccato le due minori e proceduto al controllo. Durante la perquisizione, nello zaino di una delle ragazze è stato trovato un pugnale. Le giovani sono state quindi arrestate in flagranza per tentata rapina impropria aggravata in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero del Tribunale dei Minori di Venezia, sono state poste in trattenimento presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.
Ulteriori reati contestati
Oltre all’arresto per tentata rapina, le due minori sono state denunciate in stato di libertà per lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. Una delle due dovrà rispondere anche del reato di porto abusivo di armi, in relazione al pugnale trovato in suo possesso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.