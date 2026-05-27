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Eseguiti due arresti e una denuncia a Como per una rapina avvenuta presso un centro commerciale. I fatti sono stati accertati nella mattinata di martedì 26 maggio 2026, quando sono state eseguite le misure cautelari nei confronti di due soggetti di 23 anni, residenti rispettivamente a Como e Maslianico, ritenuti responsabili del colpo a mano armata.

Operazione coordinata dalla Procura: due giovani in carcere

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Como. Gli agenti hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani di 23 anni. I due sono stati individuati come gravemente indiziati per il reato di rapina aggravata in concorso, a seguito di un’indagine approfondita condotta dalla Squadra Mobile.

L’episodio contestato risale a una recente rapina a mano armata avvenuta presso il centro commerciale di Tavernola, frazione di Como. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due presunti autori hanno fatto irruzione in un negozio del centro commerciale indossando passamontagna e armati di pistola e martelli. Dopo aver infranto le vetrine, hanno sottratto monili in oro e altri beni preziosi, riuscendo a fuggire con una refurtiva del valore di circa 100mila euro.

La svolta nelle indagini è arrivata dopo il fermo immediato di uno dei presunti responsabili. Successivamente, la Squadra Mobile di Como ha proseguito le attività investigative, riuscendo a identificare anche gli altri due soggetti coinvolti. Gli elementi raccolti hanno permesso di ottenere dal GIP la misura cautelare in carcere, eseguita nella mattinata del 26 maggio 2026.

Perquisizioni e denuncia per favoreggiamento

Nel corso delle indagini, gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di una 23enne residente a Como. Durante il controllo sono stati rinvenuti monili in oro riconducibili alla refurtiva sottratta durante la rapina. La giovane è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di favoreggiamento.

Il GIP di Como ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due italiani coinvolti. I poliziotti hanno quindi rintracciato i due 23enni nelle rispettive abitazioni, procedendo all’arresto e alla notifica del provvedimento. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati associati presso la casa circondariale “Bassone” di Como.

IPA