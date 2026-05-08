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Due minorenni sono stati arrestati per rapina aggravata ai danni di alcuni coetanei a Catania. I giovani sono stati fermati dalla Polizia di Stato mentre, armati di pistola e coltello, minacciavano un gruppo di ragazzi nei pressi di Corso dei Martiri. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare i responsabili e restituire la refurtiva alla vittima.

Il blitz della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un’attività di controllo e monitoraggio da parte della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di Catania. Gli agenti hanno notato due minorenni che si avvicinavano con atteggiamento minaccioso a un gruppo di coetanei nei pressi di Corso dei Martiri.

Le minacce e la rapina

Secondo quanto ricostruito, uno dei due giovani aveva una pistola nascosta sotto la maglietta, mentre l’altro simulava di essere armato tenendo la mano in tasca. I due hanno minacciato il gruppo di ragazzi, inducendo uno di loro a consegnare la somma di 20 euro per evitare possibili violenze o aggressioni. L’azione intimidatoria è stata interrotta dall’intervento immediato dei poliziotti, che hanno messo in sicurezza le vittime e bloccato i due responsabili.

Il sequestro delle armi

Durante la perquisizione, gli agenti della DIGOS hanno sequestrato una pistola priva del tappo rosso, nascosta sotto la maglietta di uno dei minorenni. Contestualmente, è stata rinvenuta una seconda arma, anch’essa senza tappo rosso, oltre a un coltello ad uncino. Il possesso di queste armi, soprattutto in assenza del tappo rosso che ne segnala la natura giocattolo, ha aggravato la posizione dei due fermati.

Le procedure dopo l’arresto

Vista la gravità dei fatti, i due minorenni sono stati condotti negli uffici della Questura di Catania con l’ausilio di una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Qui sono stati espletati tutti gli adempimenti di rito previsti dalla legge. Al termine delle verifiche, i giovani sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida.

Restituzione della refurtiva

La somma di 20 euro, sottratta durante la rapina, è stata prontamente restituita al legittimo proprietario. L’azione rapida e coordinata della Polizia di Stato ha permesso non solo di assicurare alla giustizia i responsabili, ma anche di tutelare le vittime e restituire quanto sottratto.

IPA