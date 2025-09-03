Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due minorenni sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata e detenzione di armi dopo aver assaltato una gioielleria nel centro storico di Gela, portando via un bottino di 40mila euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 19 agosto, quando i giovani, travisati e armati di mazze da carpentiere, hanno sfondato la vetrina dell’esercizio commerciale sotto gli occhi di numerosi passanti. L’arresto è stato eseguito ieri dalla Polizia di Stato, su ordinanza del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, dopo un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica per i minorenni.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione criminale è avvenuta in via Damaggio Fischetti, nel cuore di Gela. I due giovani, rispettivamente di 16 anni e 17 anni, già noti alle forze dell’ordine, hanno raggiunto a piedi la gioielleria “The time gioielleria” indossando tute da lavoro, guanti e con il volto coperto. Senza esitazione, hanno iniziato a colpire ripetutamente la vetrina blindata con due enormi mazze da carpentiere, incuranti della presenza di clienti, del proprietario e dei numerosi passanti che si trovavano nei pressi dell’esercizio commerciale.

Il colpo e la fuga

Secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti sul posto, i due rapinatori sono riusciti a sfondare la vetrina dopo aver assestato diversi colpi violenti. Una volta all’interno, hanno arraffato orologi e monili in oro per un valore complessivo di circa 40mila euro. Nonostante i tentativi del gioielliere di opporsi e bloccare la rapina, i due sono riusciti a fuggire rapidamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro storico.

L’attività investigativa e gli elementi raccolti

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno immediatamente avviato le indagini, ascoltando i testimoni presenti e raccogliendo le prime informazioni utili. Un elemento chiave per l’identificazione dei responsabili è stato il ritrovamento di macchie di sangue nei pressi di un parcheggio vicino alla gioielleria. Uno dei due giovani, infatti, si era ferito alla mano destra durante lo sfondamento della vetrata blindata. Nello stesso luogo sono state rinvenute anche le tute e i guanti utilizzati durante la rapina, abbandonati nella fuga precipitosa.

Il ruolo delle immagini di videosorveglianza

Determinante per l’indagine è stata anche l’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza cittadina. Grazie a queste riprese, gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutte le fasi preparatorie e successive al colpo. Le telecamere hanno immortalato i due minorenni mentre si aggiravano nella zona e, poco prima della rapina, mentre acquistavano le mazze da carpentiere in alcuni esercizi commerciali limitrofi. Le immagini hanno inoltre permesso di seguire il percorso di fuga dei due giovani, confermando la presenza della ferita alla mano di uno di loro.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica per i minorenni ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento, traendo in arresto i due giovani, che dovranno ora rispondere dei reati di rapina aggravata, danneggiamento e detenzione di armi in concorso.

Il valore del bottino e l’impatto sulla comunità

Il colpo ha fruttato ai due minorenni un bottino di circa 40mila euro in orologi e monili d’oro, sottratti in pochi minuti con una violenza che ha lasciato sgomenti i presenti. L’episodio, avvenuto in pieno giorno e nel centro storico di Gela, ha destato forte preoccupazione tra i commercianti e i cittadini, colpiti dalla spregiudicatezza dei rapinatori e dalla rapidità con cui è stata messa a segno l’azione criminale.

Le dichiarazioni delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni, evidenziando come le testimonianze raccolte e le immagini di videosorveglianza abbiano permesso di ricostruire in modo dettagliato la dinamica dei fatti e di individuare rapidamente i responsabili. Gli investigatori hanno inoltre ricordato che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo in seguito a sentenza definitiva, in ossequio al principio di non colpevolezza.

Un fenomeno che preoccupa

L’arresto dei due minorenni riporta l’attenzione sul fenomeno dei reati commessi da giovanissimi, spesso già noti alle forze dell’ordine e coinvolti in episodi di rapina e danneggiamento. Le autorità hanno ribadito l’impegno nel contrastare ogni forma di criminalità, con particolare attenzione ai reati che coinvolgono minori, sia come autori che come vittime.

Le indagini proseguono

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni, sono tuttora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per recuperare la refurtiva sottratta durante la rapina. Gli inquirenti stanno verificando se i due giovani abbiano agito da soli o con la complicità di altre persone, e stanno approfondendo i loro precedenti penali e i contatti nel territorio.

Conclusioni

L’episodio di Gela rappresenta un grave campanello d’allarme per la sicurezza urbana e la prevenzione dei reati commessi da minori. Le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta e a collaborare attivamente con le istituzioni per garantire la sicurezza di tutti.

IPA