Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti e 40.200 euro recuperati il bilancio di un intervento dei Carabinieri a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia, dove due uomini sono stati fermati in flagranza per rapina aggravata e altri reati presso una sala slot. I fatti si sono svolti nella serata di ieri, quando i militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per rapina in corso, riuscendo a bloccare i responsabili e a liberare una dipendente presa in ostaggio.

Il blitz dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata dopo una chiamata al 112 NUE che segnalava una rapina in atto presso la sala slot “Las Vegas”, situata in via Caselle a San Zeno Naviglio. Sul posto sono intervenuti i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile e della Stazione di Brescia–Lamarmora, che hanno fatto irruzione nei locali sorprendendo i due malviventi ancora all’interno.

La dinamica dell’assalto: minacce e sequestro

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, i due uomini – un 20enne egiziano incensurato e un 28enne pakistano già noto alle forze di polizia – erano arrivati poco prima a bordo di una BMW senza targhe. Entrambi travisati e armati di coltello, hanno minacciato il personale della sala slot, costringendo un addetto alla sicurezza a consegnare il denaro custodito nella cassa temporizzata e in alcune slot machine, per un totale di 40.200 euro.

La reazione delle vittime e l’intervento dei militari

Durante l’irruzione, uno dei rapinatori è stato immediatamente bloccato mentre teneva sotto minaccia un addetto alla sicurezza. L’altro, nel tentativo di fuggire, ha sequestrato una dipendente, puntandole un coltello alla gola e minacciando anche i militari intervenuti. Dopo una breve trattativa, i Carabinieri hanno utilizzato il TASER in dotazione per neutralizzare l’uomo e liberare la donna, che è rimasta illesa.

Il bottino recuperato e i sequestri

Al termine dell’operazione, i militari hanno recuperato l’intera somma sottratta – 40.200 euro – restituendola ai legittimi proprietari. Sono stati inoltre sequestrati i due coltelli usati per la rapina, le maschere, i guanti e la BMW utilizzata per il colpo. Il veicolo è stato sottoposto a rilievi tecnici dal S.I.S. del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Brescia.

Le accuse e la custodia cautelare

I due uomini sono stati arrestati in flagranza e sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di rapina aggravata in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, minaccia a pubblico ufficiale e sequestro di persona. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA