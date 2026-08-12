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Furto a mano armata e rapina sono le accuse rivolte a un uomo di 57 anni individuato e denunciato dalla Polizia di Stato a Padova dopo due colpi messi a segno in farmacie della zona Stanga. L’uomo, incensurato, avrebbe agito per necessità economiche, come dichiarato agli agenti dopo l’arresto. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di martedì 11 agosto, quando il sospettato, armato di pistola a salve e travisato, ha tentato una rapina in una farmacia di via Madonna della Salute e, pochi minuti dopo, ne ha consumata un’altra in via Bramante, riuscendo a fuggire con 45 euro in contanti.

La dinamica delle rapine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in atto dalla Questura di Padova. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti grazie alle segnalazioni giunte alla Sala Operativa e all’analisi dei filmati di videosorveglianza delle zone interessate.

Il primo episodio si è verificato alle ore 13.00 di martedì 11 agosto, quando una segnalazione ha raggiunto la Sala Operativa della Questura per una rapina a mano armata in via Madonna della Salute. L’uomo, armato di pistola semiautomatica, ha minacciato un dipendente della farmacia, ma l’arrivo di altri clienti e l’impossibilità di aprire la cassa lo hanno costretto a desistere e a fuggire rapidamente.

Pochi minuti dopo, alle 13.07, una seconda segnalazione ha riguardato una rapina in una farmacia di via Bramante. In questo caso, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare il fondo cassa, ha controllato un secondo registratore di cassa e ha verificato che non ci fossero altri soldi nascosti, per poi fuggire con 45 euro in contanti.

L’identificazione del sospettato

Le indagini condotte sul posto dalle Volanti e dalla Squadra Mobile hanno permesso di individuare alcune caratteristiche peculiari dell’autore dei due episodi: l’uomo indossava abiti insoliti per il caldo estivo, tra cui una camicia a maniche lunghe, pantaloni lunghi, una mascherina e un cappello, probabilmente per nascondere la propria identità e i tatuaggi sulle braccia.

La visione delle immagini di videosorveglianza ha consentito agli agenti di individuare un uomo travisato che si muoveva in città a bordo di uno scooter. Nelle ore precedenti, lo stesso scooter era stato notato in zona con un uomo dalle caratteristiche fisiche simili, ma vestito con una canottiera nera che lasciava intravedere grossi tatuaggi sulle braccia e capelli brizzolati lunghi, poi nascosti dal cappello durante le rapine.

L’arresto e la perquisizione

Un attento pattugliamento della zona ha permesso alla Squadra Mobile di trovare lo scooter parcheggiato in zona Stanga e, poco distante, il 57enne, risultato essere il fidanzato dell’intestataria del motociclo. La perquisizione presso l’abitazione del sospettato ha portato al rinvenimento della pistola a salve, con una cartuccia calibro 8mm, e degli abiti utilizzati durante i due episodi: camicia a maniche lunghe, cappello, pantaloni e scarpe.

Di fronte alle prove raccolte, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver agito per necessità economiche, essendo in cassa integrazione.

Accompagnato in Questura per l’identificazione, è emerso che il 57enne non aveva precedenti penali. Gli agenti hanno sequestrato l’arma e i vestiti utilizzati durante le rapine e hanno denunciato l’uomo per entrambi i colpi. Dei 45 euro sottratti, 35 euro sono stati recuperati, mentre i restanti 10 euro erano già stati spesi per acquistare delle sigarette.

La risposta delle istituzioni

Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha sottolineato la tempestività e l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato, che ha permesso di dare una risposta immediata ai farmacisti vittime delle rapine e di rassicurare la cittadinanza. Il Questore ha evidenziato come la rapidità delle indagini abbia impedito che l’autore potesse compiere ulteriori azioni delittuose, ringraziando gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti per la prontezza e la professionalità dimostrate.

IPA