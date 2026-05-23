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Eseguito un arresto per rapina aggravata a Sassari, durante le celebrazioni della Cavalcata Sarda. Due giovani sono stati minacciati da un uomo armato che si è fatto consegnare gli orecchini che indossavano. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo e condotto in carcere.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 21.45 in Piazza d’Armi, nel pieno dei servizi di controllo predisposti per la sicurezza della Cavalcata Sarda. La Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione riguardante una rapina appena avvenuta ai danni di due giovani.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due ragazzi si trovavano in compagnia di amici quando sono stati avvicinati alle spalle da un uomo armato di pistola. L’aggressore, dopo averli minacciati, ha intimato loro di consegnare quanto avevano addosso. I giovani, spaventati, hanno ceduto gli orecchini che indossavano. Uno di loro ha raccontato che l’arma, di colore nero, era stata estratta dagli indumenti intimi dell’uomo e puntata all’altezza dell’addome, con tanto di colpo armato e rumore metallico percepito chiaramente.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Sassari sono arrivati rapidamente sul posto e hanno preso contatti con due operatori della Polizia Locale, impegnati nei servizi di viabilità moto-montata. Questi ultimi avevano già raccolto informazioni da alcuni presenti e sono riusciti a indicare il presunto autore della rapina, individuato poco distante mentre consumava bevande alcoliche insieme a una donna nei pressi di un camion frigo.

L’uomo è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, finalizzata alla ricerca di armi o oggetti pertinenti al reato. Sebbene l’arma non sia stata trovata, gli agenti hanno rinvenuto una fune nascosta sotto gli indumenti dell’uomo, dettaglio che è stato poi confermato dalle vittime durante la ricostruzione dei fatti.

Il riconoscimento e la conferma delle vittime

Nel corso degli accertamenti, le due vittime hanno fornito una descrizione precisa dell’aggressore, che corrispondeva per caratteristiche fisiche e abbigliamento all’uomo fermato. Entrambi hanno riconosciuto senza esitazione il soggetto come autore della rapina. Le testimonianze hanno permesso agli agenti di consolidare il quadro indiziario a carico dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali.

Le conseguenze dell’arresto

Alla luce degli elementi raccolti, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto dell’uomo per rapina aggravata. Successivamente, il soggetto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio si è verificato durante le celebrazioni della Cavalcata Sarda, uno degli eventi più sentiti e partecipati della città di Sassari. Proprio per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori, la Questura aveva predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, che hanno permesso un intervento tempestivo e l’arresto dell’indagato.

IPA