Eseguito un arresto per rapina a Perugia, dove un uomo di 40 anni è stato fermato dopo aver sottratto 310 euro da un esercizio commerciale e aver aggredito la cassiera. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai clienti mentre tentava la fuga.

I fatti: la dinamica della rapina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando una chiamata al Numero Unico di Emergenza ha richiesto l’intervento degli agenti presso un esercizio commerciale situato in via Annibale Vecchi, a Perugia. La segnalazione riguardava una rapina appena consumata ai danni del negozio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il protagonista della vicenda è un uomo di 40 anni, già gravato da precedenti di polizia. L’uomo si è avvicinato alla cassa dell’esercizio commerciale e, approfittando dell’apertura del registratore, ha sottratto il denaro contante presente all’interno, per un totale di 310 euro. Nel tentativo di fermarlo, la cassiera è stata aggredita dal rapinatore, riportando alcune escoriazioni alla mano.

La fuga e il fermo da parte dei clienti

Dopo aver commesso la rapina e aver aggredito la dipendente, il 40enne si è dato a una precipitosa fuga. Tuttavia, alcuni clienti “eroi” presenti all’interno del supermercato sono riusciti a bloccarlo prima che potesse allontanarsi. Sono stati proprio loro a richiedere l’intervento della Polizia di Stato, che è giunta rapidamente sul posto.

L’arresto e la perquisizione

Gli agenti, una volta arrivati, hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo. L’attività ha dato esito positivo: nascosti tra gli indumenti del sospettato sono stati rinvenuti il denaro appena sottratto, un passamontagna e un tagliaunghie. Dopo aver recuperato e restituito la somma di 310 euro al titolare dell’esercizio, i poliziotti hanno accompagnato il 40enne in Questura per le procedure di rito.

Le conseguenze per il responsabile

Al termine delle formalità, il responsabile della rapina è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trattenuto presso la casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA