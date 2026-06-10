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Sono dodici le persone raggiunte da un’ordinanza cautelare nell’ambito dell’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord su soggetti appartenenti ad una “banda del buco”. Il provvedimento, eseguito dagli agenti della polizia, ha portato sette persone in carcere e altre cinque agli arresti domiciliari. Si tratta, da ciò che si apprende, di tutti cittadini italiani residenti in provincia di Napoli. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata e detenzione abusiva di armi da guerra. Le attività investigative, condotte dalla squadra mobile di Caserta, sono partite a seguito di una rapina avvenuta il 16 gennaio del 2023 nella filiale di Giugliano della Banca Popolare di Milano, durante la quale alcuni soggetti, con volto travisato ed armati, si erano introdotti nell’istituto attraverso un tunnel che dalla rete fognaria conduceva ai locali della banca.