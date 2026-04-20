Rapina in banca a Napoli, i video della banda che entra nella filiale e dei tunnel sotto al caveau

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Continua la caccia ai banditi in fuga dopo la rapina in banca a Napoli del 16 aprile scorso. Un filmato mostra l’ingresso dei rapinatori dell’istituto di Credit Agricole di piazza delle Medaglie d’Oro, al Vomero. Dopo il colpo, la banda ha lasciato la banca passando dai tunnel sotto al caveau.

Cosa si sa sulla rapina in banca a Napoli del 16 aprile

Alla rapina in banca a Napoli di giovedì 16 aprile ha dedicato un servizio la trasmissione Mattino 5, nella mattinata di lunedì 20 aprile.

In base a quanto riferito dal programma Mediaset, i rapinatori sarebbero napoletani, professionisti ed esperti del sottosuolo, e all’interno della filiale di banca colpita ci sarebbe stato un “basista“, confuso tra i clienti, che avrebbe dato il via libera all’assalto.

ANSA

Si sta delineando l’identikit di alcuni dei rapinatori. A partecipare alla fase finale del colpo sarebbero state almeno sei persone.

Le immagini delle telecamere di sicurezza interne hanno ripreso i tre che sono intervenuti in superficie facendo 25 ostaggi, che sono rimasti bloccati in una stanza per almeno un’ora e poi liberati dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Intanto, altri complici hanno lavorato al caveau, a cui hanno avuto accesso attraverso il sottosuolo, percorrendo un tunnel lungo 12 metri e alto 70 centimetri.

Il bottino della rapina in banca a Napoli

Nel bottino della rapina in banca a Napoli sono finiti oro, gioielli e titoli di credito, prelevati da una quarantina di cassette di sicurezza.

“Queste piccole cassette che ci stanno qua sono i ricordi”, è il racconto di un uomo riportato da Mattino 5.

Il programma ha descritto i risparmiatori vittime della rapina come “increduli e pieni di rabbia”.

La precisazione di Credit Agricole sulla rapina in banca a Napoli

In risposta ad alcune critiche ricevute sotto il profilo della sicurezza, nelle scorse ore Credit Agricole ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire alcuni aspetti della rapina in banca a Napoli del 16 aprile.

Luigi Altavilla, responsabile sicurezza di Crédit Agricole Italia, ha affermato in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera: “Le cassette di sicurezza non sono progettate per essere individualmente blindate, né tale caratteristica è prevista dagli standard di settore. La protezione si fonda su un sistema integrato a livelli concentrici”.

E ancora: “Nel caso specifico tutti i sistemi di sicurezza hanno funzionato regolarmente“.