Rapina in banca a Napoli, il racconto di un ostaggio: "Uno indossava un pantalone tipo quello dei corrieri"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è ancora sgomento a Napoli, e non solo, per la rapina in banca che ha portato alla razzia di centinaia di cassette di sicurezza. Con il passare delle ore nuovi dettagli vanno aggiungendosi, come i racconti degli ostaggi della rapina messa in atto nella filiale di Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Il raid, avvenuto intorno alle 12:00 di giovedì 16 aprile, ha portato al sequestro di 25 persone tra clienti e dipendenti e al saccheggio di centinaia di cassette di sicurezza. Un ostaggio ha raccontato che uno dei rapinatori era vestito come un corriere.

Rapina in banca a Napoli, il racconto di un ostaggio

A fornire nuovi dettagli è uno degli ostaggi, il cui racconto viene riportato dall’Ansa. L’uomo ha vissuto in prima persona i momenti più concitati della rapina.

“No, non erano aggressivi”, ha detto. “Non era come si vede in alcuni film. Evidentemente sicuri di sé, contando sulla nostra paura”, ha spiegato.

ANSA

E ancora: “Quando sono entrati ci hanno prima intimato di salire sopra, poi ci hanno fatto scendere e lì abbiamo atteso. Hanno detto di lasciare i cellulari, lo hanno fatto quasi tutti. Poi, non li abbiamo più visti”.

I banditi in quel momento si erano trasferiti nel caveau dove ci sono le cassette di sicurezza mentre a un certo punto l’apertura di un varco ha consentito agli ostaggi di allontanarsi. “Uno di loro – ha spiegato ancora l’uomo – aveva un pantalone tipo quello dei corrieri“.

Sequestro e fuga, ostaggi liberati dai vigili del fuoco

Gli ostaggi sono rimasti chiusi in una stanza per circa un’ora. La liberazione è avvenuta grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto un varco in una vetrata permettendo a tutti di uscire senza conseguenze fisiche.

“Abbiamo assecondato le loro richieste e per fortuna è finita nel migliore dei modi”, ha raccontato un altro testimone, presente in banca con familiari al momento dell’irruzione.

Il piano per la rapina: mesi di scavi e fuga nelle fogne

Da quanto emerso, non si è trattato di un assalto alla cieca, ma di un’operazione studiata nei minimi dettagli e condotta per mesi.

I rapinatori erano almeno cinque secondo gli investigatori e avrebbero scavato per mesi cunicoli sotterranei, sfruttando la rete fognaria per entrare nel caveau della banca e poi fuggire.

Tre di loro sarebbero entrati dall’ingresso principale, approfittando dell’assenza di sistemi di sicurezza come i metal detector, mentre altri complici sarebbero sbucati direttamente nel caveau attraverso un foro nel pavimento.

Durante sopralluoghi nella rete fognaria sono stati ritrovati attrezzi da scasso, un generatore elettrico e strumenti utilizzati per gli scavi, conferma di una lunga preparazione. La trasmissione Ore 14 ha raccolto le voci di alcuni commercianti della zona, che hanno riferito di avere udito rumori sospetti per diversi mesi.

Cassette di sicurezza svuotate, clienti in lacrime

Il bottino resta ancora da quantificare, ma si parla di decine se non centinaia di cassette di sicurezza aperte. Nelle ore successive alla rapina, numerosi clienti si sono radunati davanti alla banca per verificare eventuali furti. Nelle cassette di sicurezza c’erano documenti importanti e oggetti preziosi: i ricordi di una vita tramandati da genitori a figli, da nonni a nipoti.

Scene drammatiche si sono registrate in piazza Medaglie d’Oro, con persone in lacrime all’uscita dalla banca.

Caccia alla banda del buco

Dopo il blitz in banca dei Gis dei carabinieri, i rapinatori erano già fuggiti, riuscendo a far perdere le proprie tracce attraverso un cunicolo sotterraneo. Alcuni testimoni hanno confermato che i rapinatori parlavano con accento campano. Le ricerche sono ora estese in tutta la Campania e oltre.

Gli investigatori puntano su immagini di videosorveglianza e sulle testimonianze raccolte, inclusi dettagli sull’abbigliamento e sulle maschere, che sono state descritte come passamontagna in nylon raffiguranti volti umani.