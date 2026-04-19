Rapina in banca a Napoli, ipotesi soffiata da una talpa per il colpo: svaligiate cassette non blindate

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La rapina “da film” avvenuta in banca a Napoli rivela altri dettagli sorprendenti. I malviventi hanno svuotato decine di cassette di sicurezza, agendo in modo mirato su scomparti meno protetti. Come se, insomma, sapessero benissimo dove andare a colpire anche il bottino meno in vista. Il colpo, avvenuto in una filiale del gruppo Crédit Agricole, è stato dunque studiato nei dettagli e potrebbe essere stato favorito da una “soffiata” o da informazioni riservate. In altre parole: da una “talpa” forse interna alla banca. Intanto le indagini proseguono e puntano a chiarire eventuali complicità.

Colpo mirato a cassette non blindate, è bastato un cacciavite

I banditi sarebbero riusciti a entrare nel caveau della banca e a forzare circa un centinaio di cassette di sicurezza, riuscendo però a svuotarne soltanto una quarantina. Per aprire gli scomparti sarebbe bastato un semplice cacciavite, segno di un livello di protezione non uniforme (e consono) all’interno della struttura.

Un elemento centrale dell’inchiesta riguarda la selezione delle cassette colpite. I rapinatori non avrebbero agito in modo casuale, ma si sarebbero diretti verso una zona precisa del caveau.

ANSA

Il bersaglio privilegiato erano circa 300 cassette “vecchio tipo”, provenienti da una filiale dismessa di via Scarlatti e successivamente trasferite nella sede del Vomero. Questi scomparti, a differenza di quelli utilizzati dai clienti storici della filiale, non sarebbero stati dotati di una vera blindatura.

Proprio questa vulnerabilità avrebbe consentito ai malviventi di forzare facilmente i portelli e accedere al contenuto. Addirittura sarebbe bastato fare leva sull’anta, senza ulteriori sforzi.

Ipotesi talpa, indagini su una possibile soffiata

Considerate l’esecuzione e la precisione chirurgica del colpo, tra le piste al vaglio degli inquirenti si è fatta strada quella di una possibile fuga di informazioni.

Gli investigatori valutano infatti l’ipotesi i che i banditi disponessero di dettagli interni sulla disposizione delle cassette e sul diverso livello di sicurezza. Una “soffiata” da parte di una “talpa” che potrebbe provenire non necessariamente da un dipendente bancario, ma anche da qualcuno che avrebbe avuto accesso diretto alla struttura.

Ad esempio, una persona che avrebbe affittato regolarmente una cassetta per studiarne caratteristiche, ubicazione e logistica.

Il cellulare di un ostaggio sfuggito ai rapinatori

Durante il colpo sono state trattenute all’interno della banca circa 25 persone. Secondo le ricostruzioni, uno degli ostaggi sarebbe riuscito a mantenere nascosto un cellulare, permettendo un contatto con l’esterno.

I carabinieri, intervenuti sul posto, avrebbero così potuto monitorare la situazione e coordinare le operazioni. Il tutto è stato possibile grazie a una situazione davvero da film: dopo aver fatto capire attraverso gesti attraverso le vetrate di avere a disposizione un cellulare, i militari hanno mostrato un numero di telefono su un foglio appoggiato sul vetro.

A un certo punto dall’interno sarebbe perfino arrivata la segnalazione che i rapinatori non erano più presenti. Solo dopo l’irruzione delle forze dell’ordine è emerso che i malviventi erano già riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.