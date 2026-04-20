Rapina in banca a Napoli, per Credit Agricole "i sistemi di sicurezza hanno funzionato" ma c'è un precedente

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Secondo Credit Agricole, i sistemi di sicurezza della sua filiale coinvolta nella rapina in banca a Napoli del 16 aprile “hanno funzionato”. Credit Agricole ha deciso di rispondere ad alcune critiche secondo cui “la sicurezza della Banca sarebbe stata carente e sono state prese di mira soltanto le cassette non blindate”. Nella storia recente della banca, il precedente più clamoroso è quello del marzo 2014 in Francia, a Bessières, nell’Haute-Garonne, ma c’è un parallelo anche in Italia, con la rapina del 3 novembre 2020 in una filiale di Credit Agricole di Milano.

La precisazione di Credit Agricole sulla rapina in banca a Napoli

In seguito alla rapina in banca a Napoli del 16 aprile scorso, che ha coinvolto la sua filiale di piazza Medaglie d’Oro, Credit Agricole Italia ha deciso di fornire alcune precisazioni in risposta alle critiche secondo cui “la sicurezza della Banca sarebbe stata carente e sono state prese di mira soltanto le cassette non blindate”.

Luigi Altavilla, responsabile sicurezza di Crédit Agricole Italia, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera: “Le cassette di sicurezza non sono progettate per essere individualmente blindate, né tale caratteristica è prevista dagli standard di settore. La protezione del cliente si fonda su un sistema integrato a livelli concentrici”.

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Altavilla ha chiarito ancora che, nel caso specifico in questione, “tutti i sistemi di sicurezza hanno funzionato regolarmente” e “hanno permesso l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, che ha consentito alle persone prese in ostaggio una rapida liberazione e la mitigazione dei danni patrimoniali”.

Credit Agricole ha poi sottolineato la sua vicinanza alla clientela, con cui è in contatto diretto e a cui sta fornendo tutta l’assistenza necessaria.

Il “clamoroso” precedente in Francia

Credit Agricole non è stata vittima di rapine più di altre grandi reti bancarie europee in termini assoluti.

Nella storia della banca, Il Messaggero ha individuato due precedenti che potrebbero richiamare alla mente quanto accaduto il 16 aprile a Napoli: una banda ha tenuto in ostaggio circa venticinque persone, agendo in due tempi (una parte del gruppo ha controllato la filiale, mentre un’altra ha operato nell’area delle cassette di sicurezza), prima della fuga tramite un varco collegato alla rete fognaria nonostante il massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Il precedente più clamoroso nella storia recente di Credit Agricole risale al marzo 2014 e, più precisamente, alla rapina avvenuta in Francia, a Bessières, nell’Haute-Garonne. In quell’occasione i ladri riuscirono a raggiungere la sala delle cassette di sicurezza scavando un tunnel a partire dalle canalizzazioni cittadine.

Il precedente a Milano nel 2020

In Italia, invece, la rapina di Napoli ha riportato alla mente quella del 3 novembre 2020 nella filiale di piazza Ascoli a Milano.

Quel giorno una banda utilizzò le fogne sia per l’accesso sia per la fuga, agendo mentre i dipendenti e i clienti erano all’interno della banca (non ci furono feriti). Il bottino fu di un milione di euro. Mesi dopo, le indagini portarono a una serie di arresti.