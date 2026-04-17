Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di giovedì 16 aprile. I clienti vogliono sapere se le loro cassette di sicurezza siano state aperte e razziate. “L’hanno aperta con il cacciavite”, racconta una di loro. Uno dei clienti presenti in banca e tenuto in ostaggio durante la rapina afferma che i banditi erano napoletani, “decisi ma quasi gentili” nei modi.

Rapina a Napoli, clienti in fila davanti alla banca

Tante le persone in fila questa mattina, venerdì 17 aprile, davanti alla filiale della Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli, assaltata nella giornata di giovedì 16 da una banda di rapinatori armati.

Dopo essere accorsi in massa ieri sera e rimasti fino a notte davanti alla banca, i clienti si sono messi in fila in mattinata per sapere se ci siano le loro tra le cassette di sicurezza razziate dai banditi.

ANSA

Ansa riferisce che i clienti vengono fatti entrare in banca uno alla volta per fornire i dettagli relativi alle cassette, consegnare le chiavi ed effettuare le verifiche. Operazioni che richiederanno nel complesso circa 48 ore.

Cassette di sicurezza “aperte col cacciavite”

“È diventato troppo facile rapinare una banca”, dice una cliente all’uscita dalla filiale, dopo aver scoperto che la sua cassetta di sicurezza è stata aperta.

I rapinatori hanno aperto le cassette “col cacciavite“, racconta la donna.

Gli armadi blindati non sono stati toccati, a differenze delle cassette come la sua, meno protette, “tipo le cassettine della posta”.

Uno degli ostaggi: i rapinatori “erano napoletani”

I rapinatori “erano napoletani“. Così al Corriere della Sera uno dei clienti della banca che si trovavano all’interno al momento della rapina e che sono stati tenuti in ostaggio dai rapinatori per oltre un’ora.

Erano in 25, sono stati tenuti insieme, fatti spostare in vari punti della banca e poi chiusi in una stanza, fino all’intervento dei carabinieri.

“Prima ci hanno fatto salire in una stanza al piano superiore, poi ci hanno detto di scendere di nuovo”, racconta l’ostaggio.

Nei modi, aggiunge, i rapinatori “sono stati decisi ma quasi gentili. Non arrabbiati come si vede nei film”, aggiunge.