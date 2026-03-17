Rapina in casa a El Aynaoui, calciatore della Roma sequestrato dai ladri nella stanza: rubati soldi e gioielli

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono state ore di paura per Neil El Aynaoui. Una banda composta da sei uomini, tutti vestiti di nero, hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Castel Fusano, alle porte della Capitale, e ha rinchiuso il calciatore della Roma in una stanza insieme alla sua famiglia e hanno portato a termine una rapina con un bottino di 10 mila euro. Le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili sono in corso.

Rapina in casa di Neil El Aynaoui

I fatti risalgono alla notte tra lunedì 16 marzo e martedì 17. Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, si trovava in casa con la sua famiglia nelle ore di riposo, a Castel Fusano.

Improvisamente un banda composta da sei persone, tutte vestite di nero, ha fatto irruzione nell’abitazione intorno alle tre del mattino.

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I malviventi – scrive Repubblica – sono riusciti ad accedere attraverso una grata della finestra del salotto. Erano tutti armati e con i volti travisati da un passamontagna.

In casa erano presenti Neil El Aynaoui, la compagna, il fratello del calciatore con la compagna e la madre dei due uomini. La banda ha minacciato il centrocampista e lo ha rinchiuso insieme ai suoi congiunti in una stanza, dopodiché ha messo in opera la rapina.

La refurtiva e le indagini

Con gli occupanti neutralizzati, i ladri hanno avuto tempo e spazio per perlustrare l’abitazione. Ansa scrive che i malviventi avrebbero prelevato beni per un valore complessivo di 10 mila euro tra cui borse griffate, un orologio Rolex e gioielli di varia caratura.

Una volta fuori dalla morsa della banda, il calciatore ha contattato le forze dell’ordine. Nella sua abitazione sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile che in questi momenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’evento e di identificare i rapinatori.

Le rapine ai calciatori

Le rapine nelle proprietà dei calciatori non sono nuove, nella storia della cronaca. Nel 2023 una banda aveva svaligiato la villetta di Torino del giocatore della Juventus Kaio Jorge mentre si trovava in Brasile per fare visita alla sua famiglia.

Recentemente anche l’ex calciatore Michel Platini è finito nel mirino di una banda di rapinatori mentre si trovava nella sua villa vicino Marsiglia. I malviventi avevano prelevato anche i trofei conquistati durante la sua carriera nella Juventus.