Rapina in casa di Moise Kean a Firenze, appartamento svaligiato: rubati orologi, bottino da 300mila euro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è stata una rapina nella casa di Moise Kean a Firenze. L’appartamento del calciatore è stato svaligiato: sono stati trafugati orologi e altri oggetti di lusso per un bottino complessivo di circa 300mila euro. L’attaccante della Nazionale si trovava in vacanza all’estero e, quando farà ritorno in Italia, aiuterà gli inquirenti a fare un inventario dell’effettiva refurtiva che gli è stata sottratta.

Moise Kean vittima di una rapina in casa

Brutta disavventura per Moise Kean. Il calciatore della Fiorentina è stato vittima di un furto nella propria casa nel capoluogo toscano che si trova nel quartiere Campo Marte, non lontano dallo stadio Artemio Franchi dove giocano i viola.

A dare l’allarme, la mattina del 15 giugno, è stato un ospite di Kean nell’abitazione. In assenza del giocatore – che si trova in vacanza lontano dall’Italia – e quando in casa non c’era nessuno, i ladri sono riusciti ad entrare, presumibilmente dal retro della casa, e a portare a casa un bottino cospicuo.

Il bottino tra orologi e oggetti di valore

Sulle loro tracce ci sono ora i carabinieri della Sezione Investigazioni scientifiche. Questi hanno svolto i primi rilievi e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica del furto. Spetterà a loro il compito di individuare i responsabili e chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Quando tornerà in Italia, Kean sarà ascoltato dagli inquirenti e aiuterà a redigere l’inventario degli oggetti rubati. Secondo le prime ricostruzioni, fatte da La Nazione, gli sarebbero stati sottratti diversi orologi di lusso e altri oggetti di valore per un valore complessivo intorno ai 300mila euro.

Il caso del giocatore della Fiorentina e della Nazionale italiana non è però di certo isolato. Sempre più spesso, infatti, i calciatori vengono messi nel mirino di ladri che, approfittando anche delle loro partite e quindi dalla loro assenza in casa, riescono a entrare nelle loro abitazioni e a rubare i loro effetti.

I precedenti contro i calciatori

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, nello scorso mese di marzo il compagno di squadra di Moise Kean, Alfred Gudmundsson, era stato anche lui derubato in casa, nella zona di Bagno a Ripoli. All’islandese erano stati sottratti, fra le altre cose, importanti oggetti personali.

Questi aveva quindi chiesto aiuto per le indagini a chiunque avesse visto o sentito qualcosa e aveva promosso una ricompensa qualora fossero stati ritrovati i suoi effetti personali.

Il Fatto Quotidiano, poi, amplia la lista dei calciatori vittime di questi reati negli ultimi mesi: a fine 2025 era toccato a Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, nel 2026 a Nicolò Zaniolo dell’Udinese e a Neil El Ayanoui della Roma, a testimonianza di un perpetuare di questi furti ai calciatori più famosi.