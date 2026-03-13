Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nei giorni scorsi, nel centro di Enna, una donna di 43 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato per rapina impropria ai danni di una gioielleria. Secondo quanto si apprende dal comunicato delle forze dell’ordine, la donna avrebbe agito insieme alla figlia di 7 anni, probabilmente per non attirare l’attenzione.

La dinamica del furto in gioielleria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nel cuore del centro storico di Enna. La donna, accompagnata dalla figlioletta, si è introdotta in una gioielleria e ha iniziato a muoversi tra gli espositori, fingendo interesse e chiedendo informazioni generiche alle commesse. Approfittando di un momento di distrazione, con un gesto rapido si è impossessata di alcuni bracciali in oro, per un valore commerciale di circa 1.500 euro, e si è diretta verso l’uscita, riuscendo a fuggire dal negozio.

L’inseguimento e l’aggressione alla cassiera

La cassiera dell’attività si è accorta del furto e ha deciso di inseguire la donna lungo via Etnea. L’ha raggiunta in piazza Stesicoro, dove ha tentato di convincerla a restituire la merce sottratta. Tuttavia, la situazione è degenerata: la 43enne ha afferrato la cassiera per il collo, cercando di strapparle la collanina in oro, senza però riuscirci. Dopo il tentativo di aggressione, la donna è salita velocemente sulla propria auto, parcheggiata nelle vicinanze, e si è allontanata insieme alla figlia tra le vie del centro storico.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Il personale della gioielleria ha immediatamente allertato la sala operativa della Questura, che ha inviato una pattuglia sul posto per prestare soccorso alla vittima e raccogliere elementi utili all’identificazione della responsabile. Grazie alle descrizioni dettagliate fornite dai testimoni, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a rintracciare l’auto in via Gambino. A bordo si trovavano ancora la donna e la figlia di 7 anni. La 43enne, che nel frattempo si era già disfatta della refurtiva, è stata riconosciuta senza esitazioni dalla cassiera della gioielleria.

Le prove raccolte e la procedura di arresto

Gli agenti hanno acquisito e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio, che hanno ripreso la donna durante l’azione criminosa. Questi elementi hanno permesso di procedere all’arresto in flagranza per rapina impropria, nel rispetto della presunzione di innocenza che accompagna l’indagata fino a una eventuale condanna definitiva.

Le conseguenze per la donna e la figlia

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, la 43enne è stata condotta in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip. La figlia di 7 anni, considerata la gravità dell’accaduto, è stata temporaneamente affidata alla zia.

