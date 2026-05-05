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Sette persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Roma, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata a rapine aggravate e ricettazione. Cinque indagati sono stati portati in carcere, mentre per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. L’indagine è scaturita da una maxi rapina avvenuta nella primavera del 2024 in una gioielleria dei Parioli, che ha portato alla luce un’organizzazione criminale strutturata.

Le indagini della Squadra mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo la rapina avvenuta nella primavera del 2024 presso una gioielleria situata nel quartiere Parioli di Roma. In quell’occasione, due uomini si sono finti clienti interessati all’acquisto e, dopo aver guadagnato la fiducia di un dipendente, hanno estratto delle pistole e lo hanno minacciato, costringendolo a consegnare circa 70 orologi di lusso, per un valore complessivo di oltre 900 mila euro.

La svolta grazie alle immagini di videosorveglianza

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza si è rivelata fondamentale per l’avanzamento delle indagini. Gli agenti sono riusciti a isolare il volto di uno dei presunti responsabili, identificandolo come un sessantaduenne con precedenti penali. Da quel momento, attraverso accertamenti tecnici e riscontri, gli investigatori hanno ricostruito la struttura e il modus operandi del gruppo criminale.

Un’organizzazione criminale ben strutturata

Le indagini hanno permesso di accertare che il gruppo agiva con una precisa suddivisione dei ruoli: c’era chi pianificava i colpi, chi si occupava della logistica e chi partecipava materialmente alle rapine. I veicoli utilizzati per i colpi risultavano essere provento di furto e dotati di targhe clonate, così da eludere i controlli delle forze dell’ordine. Per le comunicazioni, la banda si serviva anche di dispositivi elettronici capaci di interferire con le frequenze radio, rendendo più difficile la localizzazione da parte della polizia.

Almeno quattro rapine accertate tra 2023 e 2025

Gli investigatori sono riusciti ad attribuire agli indagati almeno quattro rapine, commesse tra il 2023 e il 2025 ai danni di gioiellerie e uffici postali. I colpi venivano pianificati nei minimi dettagli, sfruttando veicoli rubati e sistemi tecnologici per ostacolare le indagini.

L’arresto in Versilia e i riscontri

Un ulteriore elemento di riscontro è arrivato nel gennaio scorso, quando uno dei principali indagati, il sessantaduenne identificato grazie alle immagini della rapina ai Parioli, è stato arrestato in Versilia. L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, simile a quella utilizzata durante il colpo, e di un’auto rubata riconducibile alle attività del gruppo.

Le misure cautelari e le accuse

Al termine delle indagini, la Squadra mobile di Roma ha eseguito sette misure cautelari nei confronti dei presunti membri dell’organizzazione. Le accuse contestate sono di associazione per delinquere finalizzata a rapine aggravate e ricettazione. Cinque persone sono state condotte in carcere, mentre per altre due sono stati disposti gli arresti domiciliari.