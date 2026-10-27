Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Arrestato a Napoli un 21enne ritenuto presunto complice di un tentativo di truffa ai danni di un anziano. Il giovane è stato rintracciato dai Carabinieri dopo gli accertamenti avviati a seguito della segnalazione del figlio della vittima; durante il controllo avrebbe fornito false generalità e opposto resistenza, ferendo lievemente un militare.

Il raggiro a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’indagine è partita dopo un raggiro tentato nel tardo pomeriggio del 15 ottobre ai danni di un uomo di 79 anni, residente a Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Una persona lo ha contattato al telefono spacciandosi per un magistrato e gli ha parlato di una rapina ai danni di una gioielleria. Secondo il racconto, un’auto con una targa riconducibile all’anziano sarebbe stata coinvolta nel fatto. Con questo pretesto, l’interlocutore ha prospettato verifiche sui beni custoditi in casa, tra cui contanti, oro e preziosi, annunciando l’arrivo di un presunto carabiniere.

La telefonata seguiva lo schema del falso magistrato e del falso carabiniere, che fa leva sulla preoccupazione e sulla fiducia nelle istituzioni per ottenere denaro e oggetti di valore o accedere all’abitazione. Il figlio dell’uomo ha sospettato che si trattasse di una truffa e ha chiamato il 112, mantenendo nel frattempo il contatto con uno degli interlocutori. L’intervento dei militari ha permesso di fermare un ragazzo di 16 anni, denunciato a piede libero per tentata truffa aggravata ai danni di anziani.

Le indagini e il rintraccio a Napoli

Gli accertamenti successivi hanno fornito elementi per ricostruire i fatti e individuare il presunto complice maggiorenne, che si era allontanato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno proseguito le ricerche con servizi di polizia giudiziaria, fino a rintracciare il 21enne nella giornata del 26 ottobre, in un’abitazione del quartiere orientale di Napoli.

Durante il controllo, secondo quanto riferito, il giovane ha dichiarato false generalità e ha opposto resistenza, causando lievi lesioni a un carabiniere. È stato quindi arrestato in flagranza per le ipotesi di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e false attestazioni a pubblico ufficiale.

Due misure cautelari già emesse

Nel corso delle verifiche è emerso che il 21enne era già destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse in procedimenti distinti. La prima è stata disposta nel luglio 2026 dal Gip del Tribunale di Arezzo; la seconda, emessa il 13 ottobre 2026 dal Gip del Tribunale di Massa, riguarda un procedimento per presunte truffe ai danni di persone anziane.

Terminate le formalità, il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sia per l’arresto in flagranza sia per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari.

ANSA