Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata a Reggio Calabria. Un uomo di 49 anni di origini catanesi è stato fermato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale della città calabrese. Il provvedimento è stato eseguito dopo un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica, a seguito di un colpo avvenuto lo scorso 3 maggio in una nota gioielleria del centro cittadino.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile di Catania, ha portato a termine l’arresto dopo accurate indagini. L’uomo, accusato del reato di rapina aggravata, è stato individuato grazie a una serie di approfondimenti investigativi che hanno permesso di ricostruire i suoi spostamenti prima e dopo il colpo. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che ha seguito da vicino tutte le fasi dell’inchiesta.

La dinamica della rapina

Il 3 maggio, poco dopo le 16.00, il sospettato e un complice hanno fatto irruzione in una gioielleria situata nel cuore di Reggio Calabria. All’interno del negozio si trovavano il titolare e il fratello, collaboratore dell’attività. I due malviventi si sono scagliati contro il proprietario, riuscendo a impossessarsi di un borsello contenente diversi orologi e monili, oggetti che erano stati recentemente riparati e che avevano un valore complessivo di 7.000 Euro. L’azione è stata rapida e violenta, tanto da richiedere l’intervento immediato delle Volanti della Polizia.

L’intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla tempestività degli equipaggi delle Volanti e all’aiuto di alcuni passanti, uno dei due rapinatori è stato fermato sul posto. L’altro, invece, è riuscito a dileguarsi con il bottino, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. L’arrestato, di origini catanesi, è stato subito identificato e sottoposto a provvedimento restrittivo, mentre proseguono le ricerche per individuare il complice ancora in fuga.

L’attività investigativa

Gli investigatori della Squadra Mobile di Reggio Calabria hanno ricostruito l’intera sequenza della rapina grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia interni che esterni alla gioielleria. Le telecamere hanno permesso di seguire i movimenti dei sospettati prima, durante e dopo il colpo. Le indagini tecniche, integrate con altri approfondimenti investigativi, hanno evidenziato come l’azione fosse stata pianificata e organizzata con cura già da tempo.

La collaborazione tra le squadre mobili

Fondamentale per il buon esito dell’operazione è stata la sinergia tra la Squadra Mobile di Reggio Calabria e quella di Catania. Gli agenti hanno lavorato fianco a fianco, condividendo informazioni e risorse per arrivare all’identificazione e alla cattura del sospettato. La collaborazione tra le due città ha permesso di stringere il cerchio attorno all’indagato, che ora dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

IPA