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Sono stati fermati quattro cittadini italiani e uno è stato denunciato in seguito a una rapina pluriaggravata avvenuta presso un ufficio postale di Erba il 16 aprile 2026. L’azione criminale è stata ricostruita grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano e ha visto coinvolti soggetti tra i 49 e 53 anni, oltre a un complice di 65 anni denunciato in stato di libertà.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un lavoro congiunto tra la Squadra Mobile di Milano e quella di Como, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento. Gli agenti hanno agito tempestivamente dopo aver raccolto elementi indiziari che hanno permesso di identificare e fermare i presunti responsabili della rapina pluriaggravata.

La dinamica della rapina

L’episodio si è verificato nella mattinata del 16 aprile 2026, intorno alle 10:30, quando due individui, travisati con caschi, sono entrati nell’ufficio postale di Erba. Armati di una pistola e di un coltello, hanno minacciato la direttrice e una dipendente, riuscendo a sottrarre la somma di 720,00 euro. Un terzo complice, armato di taglierino, ha svolto il ruolo di “palo” all’ingresso, mentre altri due soggetti hanno garantito la copertura esterna e la fuga, utilizzando uno scooter rubato, una moto di grossa cilindrata e un’autovettura.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Grazie all’immediata attività investigativa della Sezione “Antirapine” della Squadra Mobile di Milano e della Squadra Mobile di Como, supportata dalla visione delle immagini di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire con precisione le fasi dell’azione criminale e i movimenti dei responsabili. Gli autori gravitavano nel territorio milanese e alcuni erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti indagini.

Fermati e sequestri

Le ricerche tempestive hanno consentito di intercettare le persone coinvolte in breve tempo: due sono stati fermati presso un’area di servizio del comasco e tre nel capoluogo lombardo. Durante le perquisizioni, la Polizia ha sequestrato un’arma semiautomatica con munizionamento, un taglierino, un coltello, la somma di denaro sottratta, oltre a indumenti e accessori utilizzati per il travisamento, elementi che hanno rafforzato il quadro indiziario raccolto.

Le misure cautelari e la fase processuale

I quattro fermati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Milano “San Vittore”. Il fermo, richiesto dalla Procura di Milano, è stato convalidato dal GIP, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

IPA