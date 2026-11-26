Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due ladri sono entrati in un bar e hanno portato via due pacchi di Gratta e Vinci. È successo a Reggio Emilia, in via Gramsci, nella frazione di Villa Argine, a Cadelbosco Sopra. Prima sarebbe entrato l’uomo con una pistola finta tra le mani, poi la donna. Il ladro avrebbe tentato di spaventare la proprietaria del bar e una dipendente sparando a terra, palesando però in questo modo che l’arma fosse falsa. Appena 40-45 secondi per agire e portare a casa un furto che al bar è costato circa 600 euro, mentre potrebbe mettere nelle tasche dei due una cifra più alta.

Furto di Gratta e Vinci

A Cadelbosco Sopra, in via Gramsci, due rapinatori sono entrati all’interno di un bar per sottrarre dei Gratta e Vinci. Sarebbe accaduto lo scorso 24 novembre, alle prime luci del mattino.

Il bar era già aperto mentre la proprietaria stava attivando i Gratta e Vinci quando i due si sono avvicinati. Prima l’uomo con un cappuccio e il volto coperto, poi la donna.

Puntata l’arma contro la proprietaria e una delle dipendenti, si sarebbero fatti consegnare i Gratta e Vinci prima di fuggire a bordo di un’auto.

La dinamica dell’aggressione

Oltre a quanto raccontato dalla proprietaria del locale e dalla dipendente, nel bar tabaccheria erano presenti le videocamere di sorveglianza che hanno registrato tutta la rapina.

Poco dopo le sei del mattino, il bar tabaccheria "All’Infinito" è stato raggiunto da una coppia che aveva organizzato il furto. L’uomo aveva tra le mani una pistola, all’apparenza vera, ma fortunatamente si trattava di un’arma finta.

Se ne sarebbe accorta la figlia della proprietaria, quando l’arma ha sparato e ha emesso un suono troppo basso per essere quello di un’arma reale. Intanto l’uomo aveva però puntato sull’effetto spavento e puntando l’arma ha urlato: "Questa è una rapina. State fermi e non vi succederà nulla. Non vogliamo farvi del male".

Il valore del furto

A raccontare i momenti seguenti sono state la proprietaria del locale e la figlia. Grazie anche alle telecamere è stato ricostruito il furto secondo dopo secondo. Mentre l’uomo puntava l’arma, la donna vestita di scuro ha girato intorno al bancone per arrivare alla cassa.

Questa ha afferrato le confezioni dei Gratta e Vinci per poi ripercorrere il tragitto e uscire in fretta all’esterno. I due sarebbero entrati in auto e si sarebbero dileguati nella mattinata.

La proprietaria e la dipendente non hanno tentato di reagire. Hanno lasciato alla coppia di ladri i tagliandi della lotteria istantanea ben consce di perdere la cifra dei due pacchi di Gratta e Vinci. Si tratta di 600 euro. Ora i Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per tentare di scovare i due. Si tratterebbe di una sequenza molto simile a un altro furto avvenuto a Cadelbosco Sotto. In quel caso però l’arma usata per la minaccia era un coltello.